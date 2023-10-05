Глава Узбекистана отбыл в Москву

Глава Узбекистана отбыл в Москву05.10.2023 13:13
НОВОСТИ В МИРЕ, 5 октября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отправился с трехдневным официальным визитом в Российскую Федерацию.
Программа пребывания в Москве будет включать проведение переговоров на высшем уровне с Президентом России Владимиром Путиным, встреч с Председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным и другими официальными лицами.
Кроме того, глава Узбекистана посетит Казань, где будет принят раисом Татарстана Рустамом Миннихановым и посетит ряд объектов.
УЗИНФОРМ