Глава Узбекистана отбыл в Москву

НОВОСТИ В МИРЕ, 5 октября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отправился с трехдневным официальным визитом в Российскую Федерацию.

Программа пребывания в Москве будет включать проведение переговоров на высшем уровне с Президентом России Владимиром Путиным, встреч с Председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным и другими официальными лицами.

Кроме того, глава Узбекистана посетит Казань, где будет принят раисом Татарстана Рустамом Миннихановым и посетит ряд объектов.

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