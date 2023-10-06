Глава Узбекистана посетил Татарстан

Глава Узбекистана посетил Татарстан06.10.2023 10:25
НОВОСТИ В МИРЕ, 6 октября. /УЗИНФОРМ/. 5 октября пребывающий с визитом в Российской Федерации Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил Республику Татарстан.
Программа визита в Казань включала проведение переговоров с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым, посещение выставки промышленного потенциала Татарстана и государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника «Казанский Кремль».
В ходе переговоров с главой Татарстана были обсуждены вопросы развития сотрудничества Узбекистана с данным регионом РФ в сферах торговли и инвестиций, информационных технологий, строительства, промышленности, металлообработки, ЖКХ, образования, туризма и молодежной политики.
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