



Глава Узбекистана посетил Татарстан



НОВОСТИ В МИРЕ, 6 октября. /УЗИНФОРМ/. 5 октября пребывающий с визитом в Российской Федерации Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил Республику Татарстан. Программа визита в Казань включала проведение переговоров с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым, посещение выставки промышленного потенциала Татарстана и государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника «Казанский Кремль». В ходе переговоров с главой Татарстана были обсуждены вопросы развития сотрудничества Узбекистана с данным регионом РФ в сферах торговли и инвестиций, информационных технологий, строительства, промышленности, металлообработки, ЖКХ, образования, туризма и молодежной политики. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи