В Москве проведены узбекско-российские переговоры на высшем уровне

НОВОСТИ В МИРЕ, 7 октября. /УЗИНФОРМ/. 5 октября в рамках трехдневного официального визита в Российскую Федерацию Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Москву после завершения поездки в Казань.

На следующий день глава Узбекистана провел переговоры на высшем уровне с Президентом РФ Владимиром Путиным, которые прошли в узком и расширенном формате с участием правительственных делегаций обеих стран и были посвящены обсуждению перспектив дальнейшего развития межгосударственного взаимодействия в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах обеспечения безопасности и борьбы с угрозами современности, инвестиций, транспорта и коммуникаций, медицины и здравоохранения, фармацевтики, машиностроения, металлургии, энергетики, перерабатывающей, текстильной, пищевой промышленности, туризма и других.

По итогам переговоров Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Президент Российской Федерации Владимир Путин приняли Совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.

В присутствии глав государств состоялся обмен 10 документами, принятыми между правительствами и министерствами двух стран. В их числе соглашения об учреждении генерального консульства Российской Федерации в городе Самарканде, взаимном признании соответствующих институтов уполномоченного экономического оператора, реализации проекта организации скоростных железнодорожных перевозок «Агроэкспресс», Программа сотрудничества между министерствами иностранных дел на 2024-2025 годы, а также ряд документов по сотрудничеству в сферах транспорта, науки, образования и культуры.

Также в этот день глава Узбекистана посетил сквер имени Ислама Каримова в Москве, почтив память первого главы государства, возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду и провел переговоры с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным, с которым обсудил вопросы развития узбекско-российского сотрудничества в сферах промышленной кооперации, цифровизации здравоохранения, образования, внедрения электронной торговли в Узбекистане, обмена опытом в сфере градостроительства, реновации жилищного фонда.

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