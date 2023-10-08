Главы Узбекистана, России и Казахстана провели трехстороннюю встречу

НОВОСТИ В МИРЕ, 8 октября. /УЗИНФОРМ/. 7 октября пребывающий с официальным визитом в Российской Федерации Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в телемосте с Президентом России Владимиром Путиным и Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

В ходе мероприятия главы трех государств дали старт поставкам российского природного газа в Узбекистан через территорию Казахстана, который был организован с целью обеспечения энергетической безопасности республики.

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