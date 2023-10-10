Погода в Узбекистане на 11 октября

Погода в Узбекистане на 11 октября10.10.2023 11:33
ТАШКЕНТ, 10 октября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 11 октября, погода по прогнозам синоптиков:
|в Ташкенте:
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 27-29°.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, местами дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 5-10°, днем 13-18°, по Хорезмской области до 20-22°.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 10-15°, днем 25-30°, по пустынной зоне 18-23°.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 25-30°.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 25-30°.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 27-32°.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 24-29°.
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в горных районах Республики:
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13° тепла, днем 18-23°.
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