Узбекистан выразил озабоченность в связи с конфликтом в Израиле

ТАШКЕНТ, 10 октября. /УЗИНФОРМ/. 9 октября ведомство внешней политики Узбекистана опубликовало заявление в связи с эскалацией израильско-палестинского конфликта.

В заявлении говорится:

"Министерство иностранных дел Республики Узбекистан выражает серьезную обеспокоенность эскалацией обстановки в зоне палестино-израильского конфликта, приведшей к многочисленным человеческим жертвам среди мирного населения и значительно осложнившей обстановку на всем Ближнем Востоке.

Призываем противоборствующие стороны принять все меры для скорейшего прекращения вооруженного противостояния и урегулирования кризиса политико-дипломатическими средствами.

Выражаем искренние соболезнования семьям погибших в связи с последними событиями и желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим."

УЗИНФОРМ