Погода в Узбекистане на 12 октября

ТАШКЕНТ, 11 октября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 12 октября, погода по прогнозам синоптиков:

12-14 октября текущего года на территорию Узбекистана ожидается вторжение влажной и холодной воздушной массы.

12-13 октября по республике пройдут дожди, 13 октября по Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областям, в предгорных и горных районах Узбекистана местами сильные, в горах с переходом в снег.

Местами по республике ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, в отдельных районах возможны порывы до 22-25 м/с.

13-14 октября температура воздуха понизится днем до 10-15°, ночью до 2-5° тепла, по северу возможны заморозки до 1-3° мороза.

в Ташкенте : Переменная облачность, во второй половине дня дождь. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с, к вечеру возможно усиление до 10-12 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 24-26°. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами с усилением до 15-20 м/с, возможны порывы до 22-25 м/с, . Температура ночью 3-8°, днем 10-15°.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами с усилением до 15-20 м/с, возможны порывы до 22-25 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 20-25°.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами с усилением до 15-20 м/с, возможны порывы до 22-25 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 22-27°.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами с усилением до 15-20 м/с, возможны порывы до 22-25 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 22-27°.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами с усилением до 15-20 м/с, возможны порывы до 22-25 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 24-29°.

в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами с усилением до 13-18 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 24-29°.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, временами дожди. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами с усилением до 15-20 м/с, возможны порывы до 22-25 м/с. Температура ночью 8-13° тепла, днем 13-18°.

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