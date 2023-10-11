



Глава МИД Узбекистана посетил Азербайджан



НОВОСТИ В МИРЕ, 11 октября. /УЗИНФОРМ/. 10 октября руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Бахтиер Саидов завершил визит в Азербайджанскую Республику. Поездка была организована с целью участия в прошедшем в Шуши 27-м заседании Совета министров иностранных дел Организации экономического сотрудничества, посвященном актуальным вопросам развития сотрудничества стран-участниц ОЭС, а также глава МИД Узбекистана провел встречи с Генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества Хусравом Нозири и министром иностранных дел Пакистана Джалилем Аббасом Джилани. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи