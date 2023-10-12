Узбекистан и Польша провели консультации по линии МИД

ТАШКЕНТ, 12 октября. /УЗИНФОРМ/. 11 октября в Ташкенте состоялся очередной раунд политических консультаций между ведомствами иностранных дел Узбекистана и Польши, для участия в которых в страну прибыла с визитом делегация МИД Польши.

В ходе проведенных переговоров были обсуждены приоритетные вопросы развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах промышленности, сельского хозяйства, текстильной индустрии, туризма, трудовой миграции и других.

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