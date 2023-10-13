Глава государства отбыл в Кыргызстан

НОВОСТИ В МИРЕ, 13 октября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отправился с рабочим визитом в Кыргызстан.

Визит предпринят с целью участия в предстоящем в Бишкеке саммите глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ), который будет посвящен актуальным вопросам развития взаимодействия стран-участниц СНГ по ключевым направлениям.

Повестку дня предстоящей встречи в верхах определили на состоявшемся накануне заседании Совета министров иностранных дел СНГ, в котором также принял участие глава МИД Узбекистана Бахтиер Саидов.

Глава Узбекистана в рамках пребывания в Бишкеке также проведет встречи с зарубежными коллегами.

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