Глава Узбекистана выступил с речью на саммите СНГ в Бишкеке

НОВОСТИ В МИРЕ, 14 октября. /УЗИНФОРМ/. 13 октября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в прошедшем в столице Кыргызстана очередном заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств, которое было организовано с целью обсуждения актуальных вопросов практического взаимодействия стран-участниц Содружества по ключевым направлениям.

В выступлении главы Узбекистана на саммите говорилось:

"Уважаемые коллеги!

Прежде всего хочу присоединиться к словам признательности в адрес Президента Кыргызской Республики уважаемого Садыра Нургожоевича Жапарова за традиционно тёплый приём и прекрасную организацию саммита.

Мы в Узбекистане высоко оцениваем плодотворные итоги председательства Кыргызстана в Содружестве Независимых Государств.

За этот период проведена большая работа по дальнейшему расширению взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами, принят ряд важных многосторонних документов, в том числе Соглашение о зоне свободной торговли услугами.

Мы также поддерживаем повестку дня и подготовленные проекты решений нынешнего заседания.

Уважаемые главы делегаций!

Наша встреча проходит в условиях усиления глобальной геополитической напряжённости. Все мои коллеги в своих выступлениях отметили стоящие перед нами общие вызовы и угрозы.

К большому сожалению, последствия обостряющихся конфликтов в разных регионах мира оказывают крайне негативное воздействие на устойчивое развитие всех наших стран.

В этой ситуации мы с партнёрами по СНГ продолжаем искать новые пути и механизмы сотрудничества.

Речь идёт прежде всего о формировании альтернативных торгово-логистических маршрутов, создании коротких и более эффективных цепочек добавленной стоимости, максимальном использовании резервов взаимодополняемых экономик наших стран, стимулировании бизнес-контактов.

Мы заинтересованы в полном задействовании уникальной платформы многопланового сотрудничества в рамках СНГ для совместной оценки потенциальных рисков, принятия скоординированных мер и нестандартных решений.

В этой связи предлагаю рассмотреть возможность организации конференции ведущих аналитических центров и экспертов наших стран для выработки новой долгосрочной повестки Содружества.

Уважаемые коллеги!

С начала этого года объём внешней торговли Узбекистана со странами Содружества увеличился всего на 5 процентов.

При этом отмечается тенденция замедления темпов роста.

Результаты встреч наших экспертов высокого уровня свидетельствуют о том, что всё ещё имеется много барьеров на пути формирования полноценной зоны свободной торговли.

Мы предлагаем:

во-первых, пересмотреть положения Договора о зоне свободной торговли в части изъятий.

Прошло достаточно много времени с момента его подписания, и пора привести этот документ в полное соответствие с нашими основными целями и задачами;

во-вторых, провести синхронизацию национальных программ импортозамещения;

в-третьих, рассмотреть возможность предоставления на взаимной основе преференциального доступа к рынку государственных закупок;

в-четвёртых, принять программу поддержки создания совместных оптово-распределительных и логистических центров;

в-пятых, стимулировать развитие электронной торговли, в том числе путём расширения действующих площадок.

Ещё один важный аспект – это ускорение принятия соглашений СНГ о технических барьерах во взаимной торговле и признании результатов работ по оценке соответствия.

Все эти вопросы должны войти в повестку дня очередного заседания Экономического совета Содружества.

Отдельно хотел бы остановиться на перспективах промышленной кооперации.

Сегодня наш портфель совместных инвестиционных проектов со странами СНГ превышает 25 миллиардов долларов.

Предлагаю в рамках Совета по промышленной политике СНГ разработать Комплекс дополнительных мер по стимулированию взаимных инвестиций и продвижению проектов, включая организацию технопарков, в соответствии с недавно принятой Концепцией развития промышленной кооперации. При этом важно продумать вопросы финансовой поддержки, страхового покрытия и офф-тейк закупок.

Готовы также в рамках намеченной на апрель следующего года индустриальной недели «ИННОПРОМ» в городе Ташкенте провести Форум промышленной кооперации и инновационных разработок стран СНГ.

В энергетической сфере полагаем необходимым создать такие условия, при которых наши энергосистемы смогут работать как единое целое, учитывая возможности каждой из стран СНГ по генерации и потреблению энергии.

Другой приоритетной задачей является обеспечение потребителей в государствах Содружества качественной и доступной продовольственной продукцией.

В этой связи требуют решения вопросы усиления взаимосвязанности агропромышленных комплексов, логистики и «экспресс»-коридоров, технологической модернизации отрасли и системного научного обмена.

Предлагаем в рамках действующего отраслевого Совета подготовить обновлённую Программу сотрудничества в области продовольственной безопасности и Соглашение об основных направлениях кооперации в агропромышленном секторе.

Отмечу огромный потенциал межрегионального сотрудничества.

Считаем необходимым подготовить отдельную «дорожную карту» с мерами поддержки такого партнёрства, включая проведение первого Форума регионов, выставочно-ярмарочных мероприятий, взаимных визитов представителей деловых кругов.

В сфере транспорта выступаем за развитие транспортных коридоров с организацией мультимодальных перевозок всеми видами транспорта, формирование привлекательных для бизнеса условий транспортировки грузов по основным региональным коридорам, цифровизацию процессов управления и оказываемых услуг при пассажирском и грузовом сообщении, реализацию программ и проектов модернизации транспортной инфраструктуры и подвижного состава.

Мы также приняли решение о вступлении Узбекистана в Межгосударственный экологический совет СНГ.

В ходе запланированного на следующий год в Самарканде Международного климатического форума под эгидой Организации Объединённых Наций предлагаем провести специальную пленарную сессию, посвящённую экологическим вызовам и угрозам на пространстве Содружества.

Уважаемые главы делегаций!

Искренне благодарю вас за поддержку придания древнему Самарканду статуса «Культурной столицы Содружества» в 2024 году.

В этой связи предлагаем весной следующего года провести в Самарканде Неделю культуры, искусства и кино стран СНГ.

Особую актуальность приобретают вопросы активизации сотрудничества в области молодёжной политики.

В рамках нашего нового совместного проекта готовим насыщенную программу мероприятий в Ташкенте, объявленном молодёжной столицей Содружества в следующем году.

Предлагаю также возобновить футбольные турниры на «Кубок Содружества» и провести очередные встречи наших молодёжных команд в Узбекистане.

Поддерживаем принятие Договора об учреждении международной организации по русскому языку. Считаем важным разработку Программы подготовки учителей технических специальностей, преподающих на русском языке.

Готовы принять активное участие в реализации совместных программ и турпродуктов в рамках продвижения единого туристического пространства Содружества.

Уважаемые коллеги!

Присоединяюсь к поздравлениям в адрес уважаемого Владимира Владимировича Путина в связи с принятием Российской Федерацией председательства в Содружестве в следующем году. Искренне желаю успехов в выполнении этой важной, ответственной миссии.

В заключение хотел бы вновь подтвердить приверженность Узбекистана дальнейшему расширению многопланового сотрудничества в рамках Содружества Независимых Государств.

Благодарю за внимание."

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