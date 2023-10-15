



Подведены итоги рабочего визита главы Узбекистана в Бишкек



НОВОСТИ В МИРЕ, 15 октября. /УЗИНФОРМ/. 13 октября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев завершил рабочий визит в Бишкек, предпринятый с целью участия в очередном заседании саммите глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ). В рамках пребывания в столице Кыргызстана глава Узбекистана провел встречу с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, с которым обсудил актуальные вопросы развития узбекско-белорусского сотрудничества. Кроме того, Шавкату Мирзиёеву была вручена высшая награда организации – Почетный знак СНГ, "за выдающийся вклад в укрепление отношений дружбы, добрососедства и многопланового сотрудничества". УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи