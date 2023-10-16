В Самарканде проходит юбилейная сессия Генассамблеи Всемирной туристской организации

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 16 октября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отправился с рабочим визитом в Самарканд.

Целью визита в регион явилось участие в церемонии открытия юбилейной, 25-й сессии Генассамблеи Всемирной туристской организации (ЮНВТО). В выступлении главы государства говорилось:

"Уважаемый господин Генеральный секретарь!

Уважаемые главы делегаций!

Дамы и господа!

Я искренне рад приветствовать всех вас на церемонии открытия 25-й сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной туристской организации.

Проведение юбилейного заседания Организации в древнем Самарканде – жемчужине Великого шелкового пути, крупном туристическом центре Нового Узбекистана имеет глубокий символический смысл.

Этот неповторимый город, расположенный на перекрестке мировых цивилизаций, на протяжении многих веков является центром торговли, науки и культуры, мостом между Востоком и Западом. Ровесник древнего Рима, этот «вечный» город – столица великих держав, священная земля, взрастившая многих выдающихся ученых, мыслителей и богословов, и мы по праву гордимся им.

Самарканд, прославившийся как «Украшение лика Земли», внесший огромный вклад в развитие двух великих эпох Восточного Ренессанса, сегодня становится одним из современных туристических центров мира. Ярким подтверждением этого является проведение здесь столь авторитетного международного форума.

Добро пожаловать в древний и вечно молодой Самарканд, дорогие гости!

Уважаемые участники сессии!

Как известно, сфера туризма является одной из динамично развивающихся и перспективных отраслей мировой экономики.

Процессы глобализации открыли широкие возможности для свободного перемещения людей по всему миру. По данным Всемирного совета по туризму и путешествиям, до пандемии коронавируса около 10 процентов мирового валового продукта и 7 процентов мирового экспорта приходились на туристический сектор.

К сожалению, пандемия оказала серьезное негативное воздействие на развитие отрасли. Вследствие этого доходы от экспорта туристических услуг существенно уменьшились, миллионы рабочих мест были ликвидированы.

В результате системной работы, проведенной Всемирной туристской организацией и правительствами государств, которые вы представляете, сегодня глобальный туризм заново возрождается. Благодаря совместным усилиям и тесному сотрудничеству всех стран эта сфера демонстрирует гибкость и устойчивость к новым проблемам и вызовам.

В прошлом году в мире почти один миллиард туристов совершили путешествия за рубеж, что составляет около 70 процентов допандемийного показателя. В текущем году ожидается дальнейший рост.

В нынешней сложной обстановке многие государства при восстановлении своей экономики и решении актуальных социальных проблем делают ставку на сектор туризма. В сфере усиливается глобальная конкуренция.

Это, конечно, не случайно: вы хорошо знаете, что каждый доллар, вкладываемый в отрасль, приносит 3-4-кратную прибыль. А каждое новое рабочее место способствует созданию еще 2 рабочих мест в других отраслях.

В этом плане туризм без преувеличения является важным фактором обеспечения общего благосостояния и устойчивого развития наших стран. В то же время это мощное средство, укрепляющее культурные обмены между народами мира и принципы толерантности.

Уважаемые участники форума!

Мы полностью поддерживаем активные усилия Всемирной туристской организации, направленные на ускоренное развитие туризма во всех регионах мира и его превращение в один из драйверов мировой экономики. Заслуживают внимания новые подходы, конкретные меры по повышению качества услуг и большое значение, которое Организация придает инфраструктурным проектам в сфере туризма.

Нашим общим целям особенно созвучны усилия Организации, направленные на то, чтобы туризм занял ключевое место в глобальной повестке, на увеличение доли этой сферы в наращивании образовательного потенциала и сокращении бедности, а также на укрепление многосторонних партнерских связей.

Следует отметить, что в последние годы Организация стала нашим надежным и долгосрочным стратегическим партнером в более полной реализации туристического потенциала Нового Узбекистана.

За прошедший период совместно разработаны дополнительные меры по безопасному туризму для нашей страны, реализуются стартап-проекты. В наших городах проводятся региональные конференции Организации.

Вы хорошо знаете, что в последние годы мы в Узбекистане осуществляем программу широкомасштабных необратимых реформ, в которой особое внимание уделяем укреплению институтов демократического общества, либерализации экономики, повышению уровня жизни населения.

В проводимой нами политике «открытых дверей» приоритетное значение мы придаем туристической отрасли.

Для граждан около 100 стран ввели безвизовый режим. Для граждан еще 55 государств установлен упрощенный порядок предоставления электронной визы.

Мы создали благоприятные условия для ведения всех видов туристического бизнеса. Предоставили налоговые и таможенные льготы, усилили кредитную и финансовую поддержку. Выделяются субсидии для строительства новых гостиниц, привлечения международных брендов и увеличения притока туристов. Благодаря этому в течение двух лет, несмотря на связанные с пандемией ограничения, реализовано более 800 инфраструктурных проектов.

Только на улучшение туристической инфраструктуры города Самарканда направлено свыше 1 миллиарда долларов инвестиций. Международный туристический центр «Шелковый путь», где проводится сегодняшний форум, является одним из таких крупных проектов.

Кроме того, в целях обеспечения безопасности туристов создана туристическая полиция.

Зимний курорт «Амирсой», зоны отдыха «Афсоналар водийси», «Замин» и «Чарвак» превратились в международные туристические центры, привлекательные для многих иностранных туристов.

Мы создаем туристические деревни с традиционным укладом жизни и уникальным ремесленничеством.

В целях обеспечения путешественникам комфортных условий фонд гостиниц доведен до 140 тысяч мест, открыто 70 новых туристических маршрутов, начало действовать 6 частных авиакомпаний.

Уделяем большое внимание подготовке профессиональных кадров для сферы. В 35 высших учебных заведениях республики ведется подготовка квалифицированных специалистов на основе международных стандартов.

В Международном университете туризма и культурного наследия «Шелковый путь» в Самарканде обучаются студенты из 19 стран.

Число иностранных туристов, прибывающих в Узбекистан, увеличилось в 2 раза. Доходы от экспорта туристических услуг выросли в 4 раза. Например, в этом году Узбекистан посетили в 5 раз больше туристов из Японии, в 3,5 раза – из Индии и Италии, в 2 раза – из США.

По подсчетам, в текущем году нашу страну в общей сложности посетят 7 миллионов туристов. К 2030 году мы планируем довести этот показатель до 15 миллионов, поток внутренних туристов – до 25 миллионов человек.

Уважаемые дамы и господа!

Проводимая нами масштабная работа получает особое признание мирового сообщества. В частности, Узбекистан занимает высокие позиции в рейтинге самых быстро развивающихся центров туризма Всемирной туристской организации, а также авторитетного Института социологических исследований Гэллапа – «Самая безопасная страна для туризма».

Наряду с этим наша страна стала победителем в номинациях «Открытие года» и «Гастрономический туризм» рейтинга «National Geographic Traveler Awards» США.

В прошлом году в «Мировом индексе мусульман-туристов» Узбекистан признан «лучшим развивающимся туристическим направлением».

Уважаемые участники заседания!

Мы поставили перед собой амбициозные цели и планы и готовы к тесному сотрудничеству с вами в их реализации. В том числе разрабатываем Стратегию комплексного развития туризма до 2030 года.

В этом направлении мы уделяем приоритетное внимание созданию современной туристической и транспортной инфраструктуры.

В частности, для маршрутов Ташкент – Самарканд и Навои – Бухара будет закуплено еще 6 высокоскоростных поездов, построено дополнительно 600 километров железных дорог.

С 2025 года налаживается движение высокоскоростных поездов по маршруту Ташкент – Хива, с 2026 года он будет продлен до города Нукуса.

Также по маршрутам Ташкент – Самарканд и Ташкент – Андижан будут построены платные автомагистрали на основе государственно-частного партнерства. В результате на данных маршрутах время в пути сократится в 2 раза.

К 2030 году мы закупим еще 56 современных авиалайнеров и доведем количество самолетов в нашем авиапарке до 100. Кроме того, в 4 раза будет увеличено количество авиарейсов. Во всех аэропортах будет введен режим «открытое небо», на основе частного государственно-партнерства будет обновлено 6 крупных аэропортов в регионах.

Также в больших городах и часто посещаемых туристами местах будет создано 30 крупных туристических кластеров.

Большое внимание мы уделяем и повышению потенциала страны в сфере культурного туризма.

В настоящее время в нашей стране имеется более 8 тысяч объектов культурного наследия. В Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО включено более 200 объектов материального и 6 объектов нематериального наследия Узбекистана.

В рамках национальной программы «Жемчужины древней истории» количество привлекательных для туристов объектов культурного наследия будет доведено с 800 до 2,5 тысячи, будет отреставрировано 745 объектов культурного наследия, в 20 архитектурных памятниках – созданы «музеи под открытым небом».

В рамках программы паломнического туризма число туристов увеличим более чем в три раза по сравнению с сегодняшним показателем. С этой целью будет расширена география мест паломничества, создается их единая карта.

Убежден, что возводимый в Самарканде величественный мемориальный комплекс в честь нашего выдающегося предка, ученого и мыслителя Имама Бухари станет одним из крупнейших проектов в этом направлении.

Кроме того, в центре нашего внимания находятся вопросы создания совместных с государствами региона туристических маршрутов, расширения транспортно-логистических возможностей Центральной Азии, в том числе реализации программы «Один тур – весь регион».

В результате проводимой работы по развитию направлений туризма, в частности, медицинского, экологического, гастрономического, этно- и экстремального туризма, мы намечаем создать в будущем не менее 1 миллиона новых рабочих мест.

Уважаемые участники форума!

Проведение такого крупного мероприятия в мировой индустрии туризма, как сессия Генеральной Ассамблеи Всемирной туристской организации в городе Самарканде, является большим историческим событием для региона Центральной Азии.

Уверен, что этот форум послужит расширению сотрудничества между государствами – членами Организации и даст новый мощный импульс его дальнейшему развитию.

В целях всестороннего углубления сотрудничества предлагаю следующее.

Во-первых, самой актуальной проблемой глобального туризма является обеспечение гарантированной системы безопасности туристов.

Следует отметить, что наблюдающиеся сегодня в разных регионах мира конфликты и нестабильная обстановка оказывают еще более негативное влияние на развитие сферы, чем пандемия.

К огромному сожалению, вследствие этих процессов резко снижается туристический потенциал и количество туристов в популярных и традиционных направлениях, возрастают имеющиеся угрозы и вызовы для безопасного туризма, их отрицательное воздействие также широко распространяется на соседние регионы, разрушаются объекты всемирного культурного наследия и древние памятники архитектуры, а некоторые – даже исчезают с лица Земли.

Для предотвращения таких негативных явлений мы должны объединить наши силы, действия и устремления, быть более сплоченными.

Учитывая сегодняшнюю сложную ситуацию, в целях укрепления прочной правовой базы сферы международного туризма предлагаю в рамках Организации Объединенных Наций разработать Глобальный кодекс безопасного туризма.

Во-вторых, в процессе нарастающего изменения климата как никогда актуально принятие Международной программы действий по развитию «зеленого» туризма.

Также предлагаем учредить номинацию нашей Организации «Лучший город по внедрению «зеленого» туризма».

При содействии Организации мы намерены создать Глобальную лабораторию стартапов «зеленого» туризма совместно с недавно начавшим свою деятельность Центральноазиатским университетом изучения окружающей среды и изменения климата и Международным университетом «Шелковый путь» в Самарканде.

Готовы выделять грантовые средства для поиска лучших инновационных решений. Приглашаем все государства-члены и международные организации подключиться к данному проекту.

В-третьих, в целях формирования еще более благоприятных условий для путешественников с ограниченными возможностями и развития инфраструктуры инклюзивного туризма выступаем с инициативой объявить в рамках Организации 2025 год Всемирным годом инклюзивного туризма и принять специальную декларацию.

В-четвертых, считаем целесообразным создать при Всемирной туристской организации Совет исторических городов для туризма.

Эта платформа откроет возможности для увеличения притока туристов на объекты культурного наследия, обмена самым передовым опытом по сохранению исторических памятников, формирования необходимых рекомендаций и решений.

Мы готовы провести первое заседание Совета в древнем городе Бухаре.

В-пятых, сегодня в Самарканде мы открыли пока уникальную Международную академию туризма Всемирной туристской организации, которая будет заниматься подготовкой и повышением квалификации специалистов сферы.

Уверен, что академия станет глобальным образовательным хабом и внесет достойный вклад в дальнейшее развитие мировой индустрии туризма.

Со следующего учебного года Узбекистан предоставит специальные гранты для одаренных специалистов и призывает представителей ваших государств принять активное участие в данной программе.

В-шестых, надеюсь, вы поддержите нашу инициативу о проведении в тесном сотрудничестве с Организацией Всемирного молодежного саммита по туризму в Ташкенте.

Безусловно, этот форум станет для молодежи важной и полезной площадкой генерирования новых идей и проектов по развитию туризма.

В-седьмых, предлагаем учредить специальную международную премию Организации за вклад в продвижение бренда «Шелковый путь».

Реализацией данной инициативы мог бы активно заняться Тематический офис «Туризм на Шелковом пути», который мы сегодня открыли совместно с Всемирной туристской организацией.

Еще один вопрос. Хочу обратить ваше внимание на активных популяризаторов туризма – журналистов, блогеров, представителей средств массовой информации.

Считаем, что наша Организация должна способствовать сплочению сил и большого потенциала этих творческих и преданных своему делу людей путем создания дополнительных платформ.

В этой связи полагаем, что настало время учредить Глобальный медиа-кампус, который объединит ведущие СМИ, журналистов и лучших блогеров в сфере путешествий.

Целесообразно проводить такие медиафорумы раз в два года в рамках следующих сессий Генеральной Ассамблеи Организации. Мы готовы принять первый медиа-кампус в нашей стране.

Уважаемые дамы и господа!

В ходе сегодняшнего форума вы сможете прикоснуться к древней истории и богатейшей культуре Самарканда, своими глазами увидеть его неповторимую красоту, ознакомиться с традициями и обычаями нашего народа.

Действительно, этот величественный город по праву является жемчужиной Шелкового пути, местом притяжения для миллионов туристов со всего света.

Надеюсь, что вы поддержите нашу инициативу об объявлении Самарканда «Мировой столицей культурного туризма» и принятие соответствующей декларации.

Этот высокий статус стал бы признанием всемирной славы Самарканда, который на протяжении столетий бережно сохраняет свою уникальность и бесценное наследие, широко известен своей толерантностью и гостеприимством.

Дорогие друзья!

Несомненно, документы и соглашения, принимаемые на нынешней сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной туристской организации, внесут существенный вклад в динамичное развитие глобальной туристической индустрии.

Уверен, что инвестиционные и образовательные форумы, проводимые в рамках сессии Генеральной Ассамблеи, станут эффективной площадкой для диалога всех мировых туроператоров, действующих в сфере высших образовательных учреждений и крупных компаний.

На этих форумах все регионы нашей страны широко демонстрируют свой большой исторический и культурный потенциал, туристические возможности и представляют пакет перспективных инвестиционных проектов.

Приглашаю всех вас активно участвовать в этих мероприятиях.

Уверен, что вы откроете для себя Новый Узбекистан, и этот приезд в нашу страну оставит у вас незабываемые впечатления.

Для вас, дорогие друзья, ворота Узбекистана всегда открыты, вы для нас – всегда желанные гости.

Желаю успешной работы сессии Генеральной Ассамблеи.

Благодарю за внимание."

Программой поездки главы государства запланировано также проведение встречи с генеральным секретарем организации Зурабом Пололикашвили и ознакомление с выставкой туристической индустрии.

УЗИНФОРМ