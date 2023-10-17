



Погода в Узбекистане на 18 октября



ТАШКЕНТ, 17 октября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 18 октября, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков, лишь к вечеру возможен небольшой дождь. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 8-10°тепла, днем 20-22°. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 15-20°.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, местами дождь. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 7-12° тепла, днем 20-25°.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, к вечеру возможен небольшой дождь. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 5-10° тепла, днем 18-23°.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, к вечеру возможен небольшой дождь. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 5-10° тепла, днем 18-23°.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, местами дождь. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 9-14°, днем 21-26°.

в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 20-25°.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами осадки. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 12-17°. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи