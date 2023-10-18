Андрей Хриенко

Эксперт: «Один пояс- один путь» - элемент поиска парадигмы нового цивилизационного алгоритма

НОВОСТИ В МИРЕ, 18 октября. /УЗИНФОРМ/. Директор Международного института стратегических исследований «Вектор» Хриенко Андрей для журнала «Китай» дал комментарий в преддверии третьего Форума высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках «Пояса и пути», который пройдет в Пекине с 17 по 18 октября 2023 года.

«Добрый день, уважаемые друзья, читатели журнала «Китай».

Сегодня я хотел сказать несколько слов в преддверии третьего Форума высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках «Пояса и пути», который пройдет в Пекине с 17 по 18 октября этого года.

Идея, лежащая в основе инициативы «Один пояс, один путь», выдвинутой Председателем КНР Си Цзиньпином, намного глубже, чем предложение совместного выстраивания транспортных коридоров и экономических кластеров, а также модернизации и нового строительства торговых путей.

В наиболее обобщенном виде можно сказать, что дух «Великого шёлкового пути» и новые справедливые принципы широкого цивилизационного взаимодействия – вот тот базис современной концепции «Пояса и пути».

Идея выстраивания более справедливых политических, социальных, экономических отношений между странами и народами однозначно является на сегодняшний день особо актуальной, в том числе в силу нарастания современных глобальных вызовов и угроз. В основе концепции лежит принцип равного доступа всех государств-участников к достижениям и благам современной цивилизации. Предлагается реализация принципа «совместное обсуждение, совместное строительство и совместное пользование». Причем, инициатива не направлена на создание альянсов и блоков и приветствует всех участников, не разделяя их по уровню экономического развития, типу политической системы, идеологии. В глобальном плане успешная реализация данной инициативы, безусловно, послужит укреплению международной безопасности и глобальной стабильности.

В то же время, реализовывать проект предлагается через комплексную систему взаимоувязанных совместных мероприятий, включающих модернизацию и новое строительство объектов трансграничной транспортно-логистической, энергетической инфраструктуры, снятие барьеров в торговле, сфере инвестиций, переход на взаиморасчёты в национальной валюте, также реализацию комплексных проектов в сфере экологии, образования, медицины, и многое другое. Предполагается, что все это будет иметь синергетический эффект.

Необходимо отметить, что ставка делается именно на бизнес, а государству отводится роль регулятора и создание механизмов для успешной кооперации, что, безусловно, является важным преимущественным концептуальным элементом.

Говоря о результативности реализации инициативы, хотел остановиться на нескольких немаловажных аспектах.

Первое, это то, что проект, в ходе своей реализации, столкнулся с двумя серьезными вызовами. Одним системным, таким, как противодействие со стороны глобальных игроков рынка, которые заинтересованы в сохранении так называемой однополярной системы мироустройства, что выразилось в различных формах влияния, включая санкционное, политическое, административное, информационное и другое. И вторым, несистемным – это пандемия новой коронавирусной инфекции, которая внесла существенные коррективы в сроки реализации конкретных проектов и программ.

Но несмотря на возникающие препятствия, проект поступательно развивается фактически по всем изначально определенным направлениям. Так, согласно данным, предоставленным китайской стороной, за прошедшее десятилетие торговля государств-партнеров «Пояса и пути» с Китаем росла в среднем на 6,4%, а ее общий объем за указанный период составил около 20 триллионов долларов.

380 миллиардов долларов составили инвестиционные потоки между участниками проекта и КНР, и в т.ч. Китай, непосредственно, инвестировал 240 миллиардов долларов. Обращает на себя внимание цифра в 2 триллиона долларов, реализованная через подрядные строительные проекты. Реализовано более 70 проектов индустриальных парков, крупные проекты инфраструктуры и многое другое, что позволило дополнительно на сегодняшний день создать 420 тыс. рабочих мест по всему миру.

Что касается проектов, реализуемых на постсоветском пространстве, то здесь важнейшую стратегическую роль играют государства Центральной Азии как стержневой и комплексный участник. Здесь важно сказать, что, согласно статистике, только за первые четыре месяца текущего года торговля пяти государств ЦА с Китаем выросла на 37,4% в годовом исчислении, а товарооборот за 2022 год составил и превысил 70 миллиардов долларов. Согласно данным, озвученным министром торговли Китая, объем прямых инвестиций Китая в ЦА регион приблизился к отметке в 15 миллиардов долларов. Помимо транспортно-логистических проектов здесь реализуются проекты в области нефте- и газодобычи, горнодобывающей отрасли, промышленности, цифровых технологий и многое другое.

Необходимо отметить и активизировавшуюся работу по сопряжению с Евразийским экономическим союзом, которая реализуется по линии структур ЕАЭС и отметить широкую географию, о чем свидетельствует активное участие Белоруссии, через которую проходят важнейшие логистические маршруты по линии «Восток-Запад». В частности, необходимо упомянуть проект «Великий камень», где реализация строительства контейнерного терминала совсем недавно обрела «новое дыхание». И я уверен, проект будет реализован и объект будет реализован и введен в эксплуатацию. А это не только складские терминалы, но и переработка, фасовка, упаковка и многое другое.

В данном контексте отдельного внимания заслуживают двусторонние российско-китайские отношения. Отдельный импульс реализации целого спектра совместных проектов и программ придал недавний государственный визит Председателя КНР Си Цзиньпина в Россию и, в частности, его двусторонние переговоры с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Согласованы проекты стратегического партнерства в космосе, энергетике, медицине, научной и социальной сфере. Обсуждены вопросы торгово-экономического сотрудничества.

В настоящее время мир находится в процессе серьезных цивилизационных трансформаций. Осуществляется поиск новой, более справедливой и надежной модели мироустройства, касающейся без исключения всех. И сам факт наличия комплексной модели, цивилизационного алгоритма, новой формулы является свидетельством активной позиции Китая по участию в решении ключевых проблем современности и важнейших вопросов международной повестки дня.

Более того, представленная Председателем КНР Си Цзиньпином концепция «Сообщества единой судьбы человечества», в том числе, озвученная с высокой трибуны ООН в рамках 70-й Генассамблеи и предложенная для обсуждения, является широким обобщением и гармонично вплетается в стратегический курс внешнеполитического диалога Китая, предлагая новый подход к международным отношениям, отрицающим разделительные линии и искусственные цивилизационные разломы. Так, в частности, идея и концепция «Пояса и пути», о котором говорили выше, как раз и является базисом, базовым элементом, краеугольным камнем всей глобальной концепции.

В данной связи можно сказать, что широкое обсуждение обозначенных инициатив, в том числе среди политического руководства, экспертного сообщества, научных и деловых кругов, представляется в настоящее время особо актуальным в контексте современного поиска парадигмы нового цивилизационного алгоритма.

Спасибо!»

УЗИНФОРМ