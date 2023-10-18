Соболезнования народу Палестины

ТАШКЕНТ, 18 октября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня ведомство внешней политики Узбекистана выпустило соболезнования народу Палестины в связи с гибелью множества людей в результате авиаудара по госпиталю «Аль-Ахли» в Секторе Газа.

В заявлении говорится:

"Решительно осуждаем этот зловещий акт насилия и рассматриваем его как грубейшее нарушение международного гуманитарного права.

Выражая искренние соболезнования родным и близким погибших, призываем стороны конфликта немедленно приостановить военные действия и установить режим прекращения огня."

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