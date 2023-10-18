Глава Узбекистана провел в Пекине ряд встреч

НОВОСТИ В МИРЕ, 18 октября. /УЗИНФОРМ/. 17 октября прибывший с рабочим визитом в Китайскую Народную Республику в рамках участия в работе 3-го Форума высокого уровня «Один пояс, один путь» Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином и принял руководителей ряда крупных китайских компаний.

В ходе переговоров на высшем уровне главы Узбекистана и КНР рассмотрели ключевые аспекты развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, высоких технологий, альтернативной энергетики, химии, машиностроения, металлургии, электротехнической отрасли, модернизации инфраструктуры, туризма и других, обсудили повестку предстоящих совместных мероприятий.

Также глава Узбекистана провел встречи с руководством компаний «Amer International», «China CAMC Engineering», «China Energy Engineering Corporation» и «State Grid».

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