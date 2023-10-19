



МИД Узбекистана посетил посол Индии



ТАШКЕНТ, 19 октября. /УЗИНФОРМ/. 18 октября внешнеполитическое ведомство Узбекстана посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индия Маниш Прабхат. В ходе встречи с заместителем главы ведомства Бахромжоном Аълоевым были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, углубления взаимодействия в рамках международных организаций и структур, рассмотрены график и повестка предстоящих совместных мероприятий и контактов на различных уровнях. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи