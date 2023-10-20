В Ташкент прибыл новый посол Ирана

ТАШКЕНТ, 20 октября. /УЗИНФОРМ/. 19 октября руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Бахтиер Саидов провел встречу с прибывшим в страну для вступления в должность вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Иран Мохаммадом Али Эскандари.

В ходе встречи посол вручил министру копии своих верительных грамот, после чего состоялось обсуждение текущего состояния и ключевых аспектов дальнейшего развития сотрудничества двух стран по приоритетным направлениям.

С октября 2019 года по сентябрь текущего послом ИРИ в Узбекистане являлся Хамид Найерабади.

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