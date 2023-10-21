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Голосование проводилось 17.04.2023 - 17.05.2023

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 23.9% (16)  - Более отрицательно, чем положительно
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В Ташкенте обсудили вопросы обеспечения безопасности
21.10.2023 16:51

ТАШКЕНТ, 21 октября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Ташкенте под председательством Узбекистана была проведена 2-я Встреча секретарей Советов безопасности государств-членов Организации тюркских государств (ОТГ).

Во встрече приняли участие секретарь Совета безопасности при Президенте Узбекистана Виктор Махмудов, секретари Советов безопасности Азербайджана ‑ Рамиль Усубов, Казахстана ‑ Гизат Нурдаулетов, Кыргызстана ‑ Марат Иманкулов, генеральный секретарь Совета национальной безопасности при Администрации Президента Турции ‑ Сейфуллах Хаджимюфтуоглы, а также генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев.

Участников встречи привествовал Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев:

"Уважаемые секретари Советов безопасности!

Уважаемый Генеральный секретарь!

Уважаемые члены делегаций!

Искренне приветствую всех участников второй Встречи секретарей Советов безопасности государств-членов Организации тюркских государств, собравшихся в городе Ташкенте – в одном из центров тюркской цивилизации.

Прежде всего хотел бы выразить в вашем лице свое глубокое уважение моим коллегам – лидерам государств-членов Организации тюркских государств, передать им слова искренней признательности за поддержку председательства Узбекистана.

Динамично растущий потенциал и авторитет Организации тюркских государств – это наглядное подтверждение силы нашей дружбы и сплоченности, того, что совместно мы можем достичь ощутимых и значительных результатов.

Итоги исторического саммита в Самарканде открыли новую главу в развитии Организации. Принят ряд важных соглашений, в том числе об упрощении торговли и таможенных процедур, а также о создании Инвестиционного фонда.

За последний год под председательством Узбекистана в Организации тюркских государств проделана значительная и многогранная работа, наше сотрудничество еще более расширилось, приобрело новую динамику.

К сегодняшнему дню проведено уже более 30 крупных мероприятий, с охватом всех направлений и сфер многостороннего сотрудничества.

Особое внимание уделено вопросам институциональной реформы нашей Организации, создания «пространства новых экономических возможностей», укрепления транспортной взаимосвязанности и усиления сотрудничества в области продовольственной безопасности.

В рамках нашего председательства проведен ряд важных встреч – глав министерств и ведомств экономики, торговли, здравоохранения, образования, космоса, энергетики и спецслужб наших стран.

Впервые вручена премия Алишера Навои, учрежденная для награждения выдающихся личностей за их вклад в развитие тюркского мира в области науки, культуры и искусства. Узбекистан стал полноправным членом Международной организации тюркской культуры. Торжественно отметили тридцатилетие создания ТЮРКСОЙ.

Мы будем последовательно работать по максимальному использованию резервов Организации и повышению интеграционного потенциала тюркских стран во всех сферах.

Уважаемые участники!

Сегодняшняя встреча – одно из важнейших событий в повестке дня Организации, так как совместная работа компетентных ведомств в поиске путей преодоления современных вызовов безопасности и стабильного развития наших стран приобретает особую значимость.

Данный формат выступает эффективной площадкой для обмена мнениями по актуальным вопросам безопасности и совместной выработки ответов на общие вызовы и угрозы в нынешнем неспокойном мире.

Высоко оцениваем плодотворные итоги первой встречи секретарей Советов безопасности государств-участников Организации тюркских стран, состоявшейся в городе Анкаре в прошлом году.

Убежден, что механизм многостороннего сотрудничества на уровне секретарей Советов безопасности тюркоязычных стран выведет диалог в области безопасности на пространстве ОТГ на совершенно новый уровень.

Уважаемые главы и члены делегаций!

Нынешняя встреча проходит в условиях сложной международной обстановки. Сегодня мир переживает фундаментальную трансформацию с трудно прогнозируемыми и даже непредсказуемыми последствиями.

На международном уровне остро ощущается дефицит доверия и взаимопонимания. Усиливаются традиционные и возникают новые вызовы и угрозы глобальной и региональной безопасности.

В этой связи возлагается особая ответственность на структуры и ведомства, которые вы курируете.

Повестка дня вашей встречи весьма насыщенна, в фокусе внимания – важные проблемы, требующие совместных решений и коллективных действий.

Сегодня вам предстоит обсудить широкий круг актуальных задач, связанных с объединением усилий в борьбе с терроризмом, экстремизмом и радикализацией молодежи, киберпреступностью, распространением наркотиков, деятельностью трансграничных преступных группировок, а также по реагированию на чрезвычайные ситуации.

Желаю плодотворного обмена мнениями и выработки новых предложений и инициатив, которые позволят повысить эффективность совместного взаимодействия по преодолению существующих вызовов безопасности наших стран и региона.

Добро пожаловать в Узбекистан!

Пусть Ваше пребывание в нашей стране будет содержательным и продуктивным!".

В рамках встречи был рассмотрен широкий спектр вопросов в области борьбы с терроризмом, экстремизмом, наркотрафиком, торговлей людьми, киберпреступностью, смягчения последствий изменения климата, предупреждения и реагирования на чрезвычайные ситуации и другие актуальные вызовы и угрозы.

УЗИНФОРМ

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