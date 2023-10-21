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Как Вы оцениваете современное состояние развития взаимоотношений между Узбекистаном и Кыргызстаном?
Голосование проводилось 17.04.2023 - 17.05.2023

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 16.4% (11)  - Отрицательно
 13.4% (9)  - Затрудняюсь с ответом
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Глава государства поздравил граждан
21.10.2023 12:37

ТАШКЕНТ, 21 октября. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился к гражданам страны и соотечественникам с поздравлениями по случаю отмечаемого сегодня Дня узбекского языка.

В поздравлении говорится:

"Уважаемые соотечественники!

Искренне, от всего сердца поздравляю вас с широко отмечаемым в нашей стране 21 октября Праздником узбекского языка.

Родной язык, в истории которого было немало испытаний, безусловно, является нашей величайшей национальной ценностью и духовным богатством.

Повышение роли и значения узбекского языка в стране как государственного, его развитие на основе современных требований мы считаем важнейшими факторами роста национального самосознания, сохранения национальной идентичности, обеспечения нашего благополучного будущего. Благодаря нашим практическим усилиям расширяется использование государственного языка в жизни общества, он становится настоящим зеркалом души народа.

Особую гордость нам придает то, что в последние годы узбекский язык все чаще звучит на авторитетных международных форумах, в том числе с трибуны Организации Объединенных Наций, что также способствует росту числа людей во всем в мире, стремящихся изучать наш родной язык.

Уважаемые соотечественники!

В этот радостный день, говоря о работе по повышению статуса узбекского языка, одного из древних и богатейших языков мира, мы также намечаем новые важные задачи на будущее.

Прежде всего следует отметить продуктивную деятельность Департамента развития государственного языка Кабинета Министров, улучшение качества делопроизводства на государственном языке во всех сферах, в том числе достижение положительных результатов в его активном использовании в информационно-коммуникационной сфере.

Как известно, в изучении и развитии любого языка первоочередное значение имеет укрепление его теоретических и методологических основ. В последние годы важным шагом в этом направлении стал выпуск более 40 фундаментальных изданий, таких как «Толковый словарь узбекского языка», «Энциклопедия Алишера Навои», «Энциклопедия Захириддина Мухаммада Бабура», энциклопедический словарь «Философия», «Юридическая энциклопедия Узбекистана», «Исламская энциклопедия», «Духовность: словарь основных понятий», «Педагогика: энциклопедия», «Словарь исторических терминов», «Литературоведческий словарь», «Словарь юридических терминов».

Наряду с этим следует отметить серьезную работу по созданию национального электронного корпуса узбекского языка и узбекских приложений программных продуктов, популяризации узбекского языка и обеспечению его достойного места в сети Интернет, разработке и внедрению программ обучения государственному языку и редактирования текстов.

В стране расширяется подготовка кадров с высшим образованием по направлению узбекского языка и литературы, растет количество научных исследований. В настоящее время таких специалистов выпускают 33 высших учебных заведения. Занятия по дисциплине «узбекский язык и литература» здесь ведут более 7 тысяч преподавателей, кандидатов и докторов наук, профессоров.

Если в 1992–2012 годах, то есть в течение двадцати лет, по этой специальности было защищено 730 научных работ, то только за последние десять лет – 792.

Сотрудники министерств, ведомств и организаций регулярно совершенствуют свои знания норм и правил узбекского литературного языка в Центре обучения и повышения квалификации по основам ведения делопроизводства на государственном языке при Ташкентском государственном университете узбекского языка и литературы имени Алишера Навои. Сотни иностранных граждан с большим интересом изучают основы нашего родного языка и национальной культуры в организованной в университете «Узбекской школе». Важным подспорьем в этом служат изданные в последние годы узбекско-китайский, узбекско-английский, узбекско-французский, узбекско-немецкий, узбекско-арабский, узбекско-персидский словари и разговорники.

Продолжается работа и по совершенствованию нашего алфавита, основанного на латинской графике. Думаю, надо тщательно изучить все предложения и рекомендации по данному вопросу, поступающие от населения, общественности, обсудить их, еще раз пересмотреть и только после этого внести в парламент соответствующий законопроект.

Дорогие друзья!

Развитие государственного языка мы рассматриваем во взаимосвязи с развитием ведущих иностранных языков мира, языков и культур представителей разных наций, живущих в нашей стране.

В настоящее время в республике обучение ведется на 7 языках. В действующих 1 453 средствах массовой информации и на сотнях веб-сайтов публикуются материалы на каракалпакском, русском, казахском, таджикском, туркменском, корейском, турецком, арабском, английском, немецком и других языках.

В целях укрепления в Узбекистане принципов равенства, дружбы и толерантности мы последовательно продолжим работу по обеспечению прав граждан разных национальностей в области языка.

Уважаемые соотечественники!

В начале прошлого века наши предки джадиды-просветители, руководствуясь благородной идеей «Единство в языке, мыслях, действиях», совершили огромную работу, духовный подвиг во имя свободы нашего народа, его приобщения к современным знаниям и наукам, профессиям и культуре.

Сегодня для нас как никогда важны такие объединяющие цели, общенациональное единство и согласие. В нынешнее очень сложное и тревожное время, только опираясь на эти ценности, мы сможем твердо отстаивать свои национальные интересы, в частности, обеспечить бережное сохранение и обогащение нашего родного языка, его превращение в средство современного мышления в таких важных направлениях, как наука, экономика, образование, медицина, информационно-коммуникационная сфера, дипломатия и других, его развитие в соответствии с динамикой общего прогресса, укрепление авторитета узбекского языка на международной арене.

Как сказал наш выдающийся поэт Эркин Вахидов: «Родной язык – это общенациональное достояние. Следовательно, и ответственность за развитие языка должна быть общей, делом не только языковедов, но и всей нации», и мы всегда должны помнить об этом.

Пользуясь возможностью, выражаю искреннюю признательность всем соотечественникам, настоящим патриотам, ценителям и друзьям узбекского языка, кто самоотверженно трудится в этой сфере.

Дорогие соотечественники!

Еще раз от всей души поздравляю вас, весь наш народ с Праздником узбекского языка, желаю крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия вашим семьям."

УЗИНФОРМ

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