



Глава МИД Узбекистана провел встречи с иностранными послами



ТАШКЕНТ, 22 октября. /УЗИНФОРМ/. 21 октября руководитель ведомства иностранных дел Узбекистана Бахтиер Саидов провел ряд двусторонних встреч с главами аккредитованных в стране дипломатических миссий зарубежных государств. В частности, были проведены встречи с послами Франции Орелией Бушез, Катара – Хасаном Хамзой Хашимом, Азербайджана – Гусейном Гулиевым, США – Джонатаном Хеником и Италии – Агостино Пинна. Переговоры были организованы с целью обсуждения ключевых вопросов дальнейшего развития двустороннего сотрудничества по приоритетным направлениям. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи