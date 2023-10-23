Выбран символ для COP14 в Самарканде

ТАШКЕНТ, 23 октября. /УЗИНФОРМ/. 23 октября в мире отмечается Международный день снежного барса. В данной связи во многих странах проводятся эколого-просветительские мероприятия, направленные на пропаганду сохранения барса и его экосистем.



Снежный барс, снежный леопард или ирбис – крупное хищное млекопитающее животное семейства кошачьих, обитающее в горах Центральной Азии. Это единственный современный представитель семейства, проживающий исключительно в холодном климате. Ирбис является локально распространенным подвидом и находится на грани полного исчезновения. Внесен в Красную книгу Узбекистана и Красный список МСОП, сообщает Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан.



Это животное было выбрано символом предстоящего 14-го заседания Конференции Сторон Конвенции по сохранению мигрирующих видов диких животных (CMS COP14), которая впервые пройдет в Самарканде с 12 по 17 февраля 2024 года.

На логотипе CMS COP14 изображен крылатый снежный барс, украшенный узором, напоминающим знаменитые лазурные изразцы памятников Центральной Азии. Ирбис является одним из ключевых видов биоразнообразия в Узбекистане, ареал которого простирается на территории 12 стран. Могучая и неуловимая большая кошка также является легендарным символом Самарканда, который широко распространен по всей стране, от входа в историческую школу медресе Шер-Дор до национальных банкнот Узбекистана.



Обеспокоенность вызывает то, что в последние десятилетия численность этого хищника неуклонно снижается. Сегодня в дикой природе обитает всего 2700-3300 этих особей. В настоящее время общее количество ирбисов в Узбекистане составляет по разным оценкам от 30–50 до 80–120 особей. В Западном Тянь–Шане, по экспертным оценкам, насчитывается от 10–15 до 30–40 особей, на Памиро–Алае – от 20–30 до 50–80 особей снежного барса.



Охота на снежного барса строго запрещена. Охраняется в Гиссарском, Зааминском, Чаткальском заповедниках и Угам–Чаткальском Национальном парке. Включен в Приложение I СИТЕС.

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