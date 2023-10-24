Ташкент посетила делегация USAID

ТАШКЕНТ, 24 октября. /УЗИНФОРМ/. 23 октября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с прибывшей с визитом в страну делегацией США во главе с администратором Агентства по международному развитию (USAID) Самантой Пауэр.

Целью визита делегации является участие в министерской встрече стран Центральной Азии и США по вопросам развития в Ташкенте.

В ходе аудиенции глава государства и его гости обсудили актуальные вопросы развития сотрудничества Узбекистана и USAID в сферах здравоохранения, образования, «зеленой» энергетики, агробизнеса и других, как в двустороннем формате, так и во взаимодействии с другими странами Центральной Азии.

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