Глава МИД Узбекистана завершил визит в Люксембург

НОВОСТИ В МИРЕ, 24 октября. /УЗИНФОРМ/. 23 октября глава ведомства внешней политики Узбекистана Бахтиер Саидов предпринял визит в Люксембург с целью участия в работе 19-й министерской встрече «Центральная Азия – Европейский Союз».

В ходе мероприятия главы МИД стран Центральной Азии и Европейского Союза обсудили ключевые вопросы дальнейшего развития сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах обеспечения безопасности, энергетики, транспорта и связи, банков и финансов, здравоохранения, технологий и цифровизации, перехода на «зеленую» экономику, охраны окружающей среды и смягчения последствий изменения климата.

Также в рамках визита глава МИД Узбекистана провед двусторонние встречи с зарубежными коллегами, главами внешнеполитических ведомств Австрии Александром Шалленбергом, Румынии – Луминица Одобеску, Болгарии – Марией Габриэль, Эстонии – Маргусом Цахкна, Литвы – Габриэлюсом Ландсбергисом, Испании – Хосе Мануэлем Альбаресом, Португалии – Жоау Гомешом Кравиньо, а также Комиссаром Европейского Союза по международному партнерству Юттой Урпилайнен и вице-президентом Европейского инвестиционного банка Терезой Червинской.

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