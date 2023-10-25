Глава Узбекистана поздравил работников органов внутренних дел

ТАШКЕНТ, 25 октября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился к работникам органов внутренних дел страны с поздравлениями по случаю их профессионального праздника.

В обращении говорится:

"Уважаемые сотрудники системы внутренних дел!



Офицеры и генералы, сержанты и рядовые!



Дорогие ветераны!



От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем сотрудников органов внутренних дел Республики Узбекистан.



В этот радостный день хочу особо отметить, что на вас возложены чрезвычайно важные задачи, и вы достойно их выполняете.



В последние годы реализуются масштабные реформы, нацеленные на преобразование органов внутренних дел в подлинно народную структуру, создание безопасных условий для жизни и труда населения всех городов и сел. Особое внимание уделяется превращению каждой махалли в территорию, свободную от преступности, на основе глубокого изучения ситуации и проблем в самом нижнем звене.



Для этого в свыше 350 махаллях были образованы пункты правопорядка, в каждой из около 9,5 тысячи махаллей налажена деятельность инспекторов профилактики.



В продолжение этой работы с нынешнего года организована система «махаллинской семерки». Теперь инспектор профилактики, изучая ситуацию в разрезе домохозяйств, будет самым активным членом данной системы. В первую очередь он будет выявлять граждан, наиболее склонных к совершению правонарушений или пострадавших от них, и принимать меры по решению их социальных и бытовых проблем, задействуя возможности «махаллинской семерки».



Самое важное, на местах посредством повышения правового сознания несовершеннолетних и молодежи, их приобщения в здоровому образу жизни будет налажена практика раннего предупреждения общественно опасного поведения.



В условиях Нового Узбекистана мы должны вывести начатую нами работу на новый уровень, неизменно следуя благородному принципу «Все наши реформы – во имя чести и достоинства человека». В этом мы будем опираться на созданную за прошедший период прочную правовую базу в сфере борьбы с преступностью.



В сферу органов внутренних дел широко внедряются цифровые технологии, современные методы работы, основанные на передовом опыте зарубежных стран, информационно-справочные системы, действующие на базе искусственного интеллекта. В этом направлении важное значение приобретает практика онлайн-наблюдения за обстановкой в общественных местах, дистанционного приема обращений граждан, фиксирования правонарушений без человеческого фактора.



Дорогие друзья!



Мы все хорошо знаем, что в системе внутренних дел, как и других сферах, судьбу реформ определяют прежде всего высококвалифицированные, современно мыслящие кадры, преданные своей профессии, Родине и народу. Сегодня, когда наша страна выходит на решающий этап своего развития, каждый сотрудник должен работать над собой, чтобы обладать достаточными знаниями, повышать культуру общения и поведения, в любой сложной ситуации принимать правильные решения, добросовестно выполнять возложенные на него обязанности. Мы не должны забывать, что жизнь народа – это большая школа для всех нас. Черпать у него знания, закаляться, отстаивать интересы страны – это высшее счастье.



Именно эти правила и принципы были закреплены в принятом в нынешнем году Кодексе профессиональной культуры и служебной дисциплины сотрудников органов внутренних дел как главные критерии их деятельности. Уверен, что сотрудник органов внутренних дел, честно и добросовестно выполняющий свои обязанности, безусловно, обретет достойный авторитет среди нашего народа.



Как известно, в последние годы была создана эффективная система подготовки профессиональных кадров для органов внутренних дел. В том числе налажена практика подготовки с раннего возраста будущих сотрудников высококвалифицированными юристами и их воспитания в духе патриотизма. Определен порядок, согласно которому каждый сотрудник для получения очередного звания обязан повысить свою профессиональную квалификацию, для назначения на руководящую должность – обучиться в магистратуре Академии Министерства внутренних дел. И эта практика уже показала свою эффективность.



Уважаемые представители сферы!



Мы последовательно продолжим работу по совершенствованию деятельности органов внутренних дел, обеспечению спокойствия населения.



В частности, 80 процентов государственных услуг, оказываемых органами внутренних дел, будет переведено в электронную форму, что позволит устранить в системе факты бюрократии и излишней волокиты. Следует принять меры по налаживанию практики изучения общественного мнения в каждой сфере деятельности и общественного мониторинга по принципу «махалля – район – область – республика».



Словом, практические результаты реформ в системе внутренних дел должен ощутить каждый сотрудник сферы и в первую очередь наш народ в своей повседневной жизни.



Пользуясь случаем, выражаю всем вам искреннюю признательность за ваше самоотверженное служение с глубоким осознанием своего долга. Достойное стимулирование вашего нелегкого и славного труда и впредь будет оставаться в центре внимания нашего государства и общества.



Мы чтим память об отважных и мужественных сотрудниках, отдавших жизнь за мир и спокойствие страны, выражаем самые добрые пожелания их семьям и детям.



Еще раз поздравляю всех вас с сегодняшним замечательным праздником и желаю крепкого здоровья, счастья и больших успехов в вашем ответственном деле."

УЗИНФОРМ