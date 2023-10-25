В Ташкенте проведено мероприятие в формате «C5+1»

ТАШКЕНТ, 25 октября. /УЗИНФОРМ/. 24 октября в Ташкенте была проведена министерская встреча стран Центральной Азии и США по вопросам развития («C5+1»).

В мероприятии приняли участие министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов, администратор Агентства США по международному развитию USAID Саманта Пауэр, министр торговли и интеграции Республики Казахстан Арман Шаккалиев, заместитель министра экономики и коммерции Кыргызской Республики Чингиз Мекешов, заместитель министра экономического развития и торговли Республики Таджикистан Ахлиддин Нуриддинзода, заместитель министра торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана Керимберди Курбанов, представители USAID, министерств и ведомств стран Центральной Азии.

Встреча была организована с целью обсуждения вопросов дальнейшего развития сотрудничества стран-участниц диалога «C5+1» в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах обеспечения продовольственной безопасности, устойчивости цепочек поставок продукции и борьбы с изменениями климата, цифровой и «зеленой» экономики, улучшения инвестиционной и благоприятной среды для ведения бизнеса, развития трудовых ресурсов, диверсификации транспортных коридоров, улучшения энергетической интеграции и других.

По итогам мероприятия было принято совместное заявление и состоялась церемония подписания Меморандумов о взаимопонимании по декарбонизации и цифровизации таможенных процедур между странами региона и USAID.

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