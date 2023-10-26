Погода в Узбекистане на 27 октября

Погода в Узбекистане на 27 октября26.10.2023 11:33
ТАШКЕНТ, 26 октября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 27 октября, погода по прогнозам синоптиков:
|в Ташкенте:
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Переменная облачность, ночью и утром небольшой дождь. Днем без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 5-10 м/с. Температура ночью 9-11° тепла, днем 22-24° тепла.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 17-22°.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 20-25° тепла.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 20-25° тепла.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 20-25° тепла.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 9-14° тепла, днем 23-28° тепла.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 18-23° тепла.
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в горных районах Республики:
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Переменная облачность, временами дождь, местами сильный; в высокогорьях осадки (дождь, снег). Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 7-12° тепла.
УЗИНФОРМ