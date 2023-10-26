



Погода в Узбекистане на 27 октября



ТАШКЕНТ, 26 октября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 27 октября, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Переменная облачность, ночью и утром небольшой дождь. Днем без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 5-10 м/с. Температура ночью 9-11° тепла, днем 22-24° тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 17-22°.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 20-25° тепла.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 20-25° тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 20-25° тепла.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 9-14° тепла, днем 23-28° тепла.

в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 18-23° тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, временами дождь, местами сильный; в высокогорьях осадки (дождь, снег). Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 7-12° тепла. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи