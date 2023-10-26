В Самарканде проходит энергетический форум

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 октября. /УЗИНФОРМ/. 25 октября в Самарканде начало работу 42-е заседание Координационной комиссии специалистов по вопросам энергетики из стран Центральной Азии.

В форуме принимают участие представители профильных структур Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана и Туркменистана.

На повестку дня вынесено обсуждение вопросов эффективного управления существующими водными ресурсами в Центральной Азии, сельскохозяйственного орошения в период вегетации 2023 года, подготовки в к осенне-зимнему сезону 2023-2024 в регионе, имеющихся недостатков и путей их решения, Хода строительства в регионе новых энергоблоков (станций), подключения возобновляемых источников энергии к электроэнергетической кольцевой системе Центральной Азии и их рационального использования.

В частности, были рассмотрены необходимые практики по обеспечению стабильности электроснабжения в энергокольцевой системе Центральной Азии, предотвращению каскадных отключений электроэнергии, подключению возобновляемых источников энергии к электросетям, их правильной эксплуатации, а также перспективы рационального использования водных ресурсов региона.

Сегодня в рамках форума также будет проведено 40-е заседание Центральноазиатского координационного электроэнергетического совета.

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