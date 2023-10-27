Глава МИД Узбекистана провел встречу с представителем Европейского Союза

ТАШКЕНТ, 27 октября. /УЗИНФОРМ/. 26 октября руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Бахтиер Саидов провел встречу с исполнительным заместителем председателя Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом.

В ходе состоявшихся переговоров стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития взаимодействия между Узбекистаном и Европейским Союзом в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

В частности, были рассмотрены вопросы увеличения экспорта товаров узбекских производителей на европейский рынок, поддержки вступления Узбекистана в ВТО и сотрудничества в сфере критически важного сырья. Стороны также подписали Финансовое соглашение по реализации проекта в сельском хозяйстве.

УЗИНФОРМ