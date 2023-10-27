



Глава Узбекистана провел встречу с парламентской делегацией Казахстана



ТАШКЕНТ, 27 октября. /УЗИНФОРМ/. 26 октября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с пребывающей с визитом в Ташкенте делегацией парламента Казахстана во главе с председателем Мажилиса РК Ерланом Кошановым. В ходе аудиенции стороны обсудили актуальные вопросы развития сотрудничества двух стран, прежде всего, в законотворческой сфере, а также сферах промышленной кооперации, автомобилестроения, текстильной индустрии, электротехники, логистики, науки и образования, культуры и других. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи