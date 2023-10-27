Глава Узбекистана провел встречу с парламентской делегацией Казахстана

Глава Узбекистана провел встречу с парламентской делегацией Казахстана27.10.2023 09:54
ТАШКЕНТ, 27 октября. /УЗИНФОРМ/. 26 октября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с пребывающей с визитом в Ташкенте делегацией парламента Казахстана во главе с председателем Мажилиса РК Ерланом Кошановым.
В ходе аудиенции стороны обсудили актуальные вопросы развития сотрудничества двух стран, прежде всего, в законотворческой сфере, а также сферах промышленной кооперации, автомобилестроения, текстильной индустрии, электротехники, логистики, науки и образования, культуры и других.
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