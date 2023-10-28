



Проведен разговор глав МИД Узбекистана и Японии



ТАШКЕНТ, 28 октября. /УЗИНФОРМ/. 26 октября руководитель ведомства внешней политики Узбекистана Бахтиер Саидов провел переговоры по телефону с новым коллегой, вновь назначенным главой МИД Японии Йоко Камикавой. В ходе беседы министр поздравил Йоко Камикаву с назначением на важный государственный пост, после чего состоялось обсуждение ключевых вопросов развития межгосударственного сотрудничества по приоритетным направлениям, графика и повестки предстоящих совместных мероприятий и контактов на высшем и высоком уровнях. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи