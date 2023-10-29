



Выражены соболезнования народу Казахстана



ТАШКЕНТ, 29 октября. /УЗИНФОРМ/. 28 октября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел разговор по телефону с Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. В рамках беседы глава Узбекистана выразил соболезнования народу Казахстана по случаю гибели множества людей в результате аварии на угольной шахте в Карагандинской области, передал слова переживания и поддержки родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи