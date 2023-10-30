



Погода в Узбекистане на 31 октября



ТАШКЕНТ, 30 октября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 31 октября, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Переменная облачность, в первой половине дня дождь. Ветер восточный с переходом на западный 5-10 м/с, возможно усиление до 12-15 м/с. Температура ночью 13-15° тепла, днем 17-19° тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 10-15° тепла.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, ночью и утром местами небольшой дождь. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 11-16° тепла, днем 15-20° тепла.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, местами дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 11-16° тепла, днем 17-22° тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 11-16° тепла, днем 17-22° тепла.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 11-16° тепла, днем 20-25° тепла.

в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, во второй половине дня местами дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 10-15° тепла, днем 17-22° тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, временами дождь, местами сильный, в высокогорьях осадки (дождь, снег). Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью и днем 5-10°. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи