Погода в Узбекистане на 31 октября

Как Вы оцениваете современное состояние развития взаимоотношений между Узбекистаном и Кыргызстаном?
Голосование проводилось 17.04.2023 - 17.05.2023
Архив голосований
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|19.4% (13)
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|Положительно
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|4.5% (3)
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|Более положительно, чем отрицательно
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|22.4% (15)
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|Нейтрально
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|23.9% (16)
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|Более отрицательно, чем положительно
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|16.4% (11)
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|Отрицательно
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|13.4% (9)
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|Затрудняюсь с ответом
|голосов 67
| всего 100%
Погода в Узбекистане на 31 октября30.10.2023 11:33
ТАШКЕНТ, 30 октября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 31 октября, погода по прогнозам синоптиков:
|в Ташкенте:
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Переменная облачность, в первой половине дня дождь. Ветер восточный с переходом на западный 5-10 м/с, возможно усиление до 12-15 м/с. Температура ночью 13-15° тепла, днем 17-19° тепла.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 10-15° тепла.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, ночью и утром местами небольшой дождь. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 11-16° тепла, днем 15-20° тепла.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, местами дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 11-16° тепла, днем 17-22° тепла.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, местами дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 11-16° тепла, днем 17-22° тепла.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 11-16° тепла, днем 20-25° тепла.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность, во второй половине дня местами дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 10-15° тепла, днем 17-22° тепла.
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в горных районах Республики:
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Переменная облачность, временами дождь, местами сильный, в высокогорьях осадки (дождь, снег). Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью и днем 5-10°.
УЗИНФОРМ