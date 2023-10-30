Военные из Узбекистана стали победителями международных соревнований в Южной Корее

ТАШКЕНТ, 30 октября. /УЗИНФОРМ/. Команда Министерства обороны Республики Узбекистан показала лучшие результаты на международных соревнованиях по научно-боевой подготовке, которые впервые проводились в Республике Корея.



В рамках соревнования команды из различных стран выполняли задания, которые имитировали боевые действия, максимально приближенные к реальной жизни и организованные в горных и городских условиях.

В результате тщательной подготовки команда Министерства обороны Узбекистана во время соревнований проявила мужество, страсть к победе, а также высокую профессиональную и психологическую готовность, сплоченность личностного содержания.



В этом соревновании, которое было основано на задачах НАТО, команда Узбекистана заняла 1-е место с 10 победами в 12 “боях”. Команды США и Республики Корея заняли 2-е место — одержали по 4 победы.



Военнослужащие, высоко поднявшие флаг Узбекистана на мировых аренах, были торжественно встречены в международном аэропорту Ташкента, сообщает ведомство обороны Узбекистана.

УЗИНФОРМ