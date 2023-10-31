Ташкент посетил глава Организации тюркских государств

ТАШКЕНТ, 31 октября. /УЗИНФОРМ/. 30 октября в Узбекистан с рабочим визитом прибыл Генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев.

В рамках пребывания в Ташкенте глава ОТГ был принят Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и посетил МИД Узбекистана, где провел встречу с министром иностранных дел Бахтиером Саидовым.

В ходе проведенных переговоров были рассмотрены перспективы дальнейшего развития сотрудничества Узбекистана и стран-участниц ОТГ в сферах торговли, «зеленой» экономики, инвестиций, инноваций, транспорта и логистики, туризма, экологии и охраны окружающей среды, молодежной политики, популяризации культурного и исторического наследия тюркских народов.

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