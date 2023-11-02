Глава МИД Узбекистана посетил Ашхабад

НОВОСТИ В МИРЕ, 2 ноября. /УЗИНФОРМ/. 31 октября-1 ноября руководитель ведомства внешней политики Узбекистана Бахтиер Саидов предпринял визит в Туркменистан.

Целью поездки явилось участие в прошедших в Ашхабаде совещании Генерального секретаря Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и глав МИД государств Центральной Азии и 16-й встрече глав внешнеполитических ведомств в рамках формата сотрудничества «Центральная Азия-Республика Корея».

Мероприятие «Центральная Азия-ОБСЕ» было организовано с целью обмена мнениями по конкретным вопросам и задачам сотрудничества, обсуждению предпринимаемых государствами региона практических мер в сферах обеспечения безопасности, устойчивого развития и стабильности, в том числе в области безопасности границ, изменения климата и экологии, а также транспорта.

Главной темой встречи глав МИД стран ЦА и Южной Кореи стала «Сотрудничество через реализацию колоссального потенциала молодежи в формировании устойчивого будущего в Центральной Азии и Республике Корея», в рамках которой были рассмотрены вопросы реализации молодежной политики в каждой из стран, участия молодого поколения в реализации национальных планов и программ, обсуждены меры по дальнейшему расширению и укреплению международного сотрудничества, в том числе, по линии молодежного взаимодействия, направленного на обеспечение Целей устойчивого развития.

Ключевыми направлениями Стратегии международного сотрудничества молодежи государств Центральной Азии и Республики Корея были названы образование и наука, спорт и культура.

Кроме того, руководители внешнеполитических ведомств обсудили вопросы развития сотрудничества в сферах обеспечения безопасности, торговли и экономики, медицины, туризма, охраны окружающей среды, промышленности, сельского хозяйства, текстильной индустрии, высоких технологий, цифровизации и других.

По итогам форума было принято совместное заявление министров иностранных дел, а также утвержден рабочий план Секретариата Форума сотрудничества «Центральная Азия-Республика Корея» на 2024 год.

Также в рамках пребывания в Ашхабаде глава МИД Узбекистана провел встречу со своим коллегой из Туркменистана Рашидом Мередовым. Стороны обсудил и приоритетные вопросы развития межгосударственного сотрудничества в сферах политики, экономики и торговли, науки, образования, культуры, рассмотрели график и повестку предстоящих мероприятий и встреч на высшем и высоком уровнях.

По итогам встречи министров Узбекистана и Туркменистана была подписана Программа совместных мероприятий («Дорожная карта») по дальнейшему развитию сотрудничества между Туркменистаном и Республикой Узбекистан на 2023-2024 годы.

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