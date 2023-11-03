Подведены итоги визита главы Франции в Узбекистан

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 3 ноября. /УЗИНФОРМ/. 2 ноября в Самарканде прошли мероприятия в рамках официального визита Президента Французской Республики Эммануэля Макрона в Узбекистан.

Главным мероприятием визита стали переговоры на высшем уровне с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, в ходе которых главы двух государств обсудили в узком и расширенном форматах с участием правительственных делегаций обеих стран вопросы дальнейшего развития узбекско-французского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах обеспечения безопасности, «зеленой» энергетики, добычи и переработки сырьевых ресурсов, инновационного сельского хозяйства, водоснабжения, логистики, развития городской и транспортной инфраструктуры, туризма и других.

По итогам встречи в верхах были подписаны:

Совместное заявление глав двух государств,

межправительственное соглашение о создании и деятельности «Самаркандского Французского Альянса»;

межправительственные финансовые протоколы по улучшению инфраструктуры питьевого водоснабжения Узбекистана (1 и 2 фазы);

протокол о внесении изменений и дополнений в Межправительственное соглашение о создании и деятельности Французского агентства развития и «ПРОПАРКО» в Узбекистане;

декларация между министерствами иностранных дел о сотрудничестве в области подготовки дипломатических кадров;

протокол о сотрудничестве в области дошкольного, школьного, профессионального и высшего образования;

декларация о сотрудничестве в области культурного наследия;

договоренность о сотрудничестве в области профессионального и технического образования;

декларации о сотрудничестве между Фондом развития культуры и искусства Узбекистана и компаниями «Suez» и «Bouygues».

Также глава Узбекистана провел ряд встреч с представителями французского бизнеса, прибывшими в страну в составе делегации. В том числе, состоялись переговоры с руководством Французского агентства развития, компаний «Orano», «EDF», «Semmaris», «Meridiame», «Lactalis», «Boehringer Ingelheim» и других.

Кроме того, в рамках пребывания французской делегации в Самарканде были проведены совместный узбекско-французский бизнес-форум с участием представителей официальных и деловых кругов обеих стран, по итогам которого был подписан солидный пакет документов по договоренностям в области энергетики, металлургии, водоснабжения, сельского хозяйства, транспорта и других важных сферах, а также Президенты высадили дерево в парке самаркандского Конгресс-центра, осмотрели выставку культурного наследия Узбекистана, провели церемонию открытия филиала Французского альянса в городе Самарканде, посетили парк «Вечный город», обсерваторию и музей Мирзо Улугбека, мавзолей Амира Темура, комплексы Регистан, Шахи-Зинда.

УЗИНФОРМ