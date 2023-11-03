



Глава Узбекистана отправился в Астану



НОВОСТИ В МИРЕ, 3 ноября. /УЗИНФОРМ/. 2 ноября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отправился с рабочим визитом в Республику Казахстан. Целью поездки является участие в предстоящем в Астане очередном заседании Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ). На повестку дня саммита ОТГ вынесены вопросы развития сотрудничества стран-участниц организации в сферах торговли и экономики, инвестиций, транспорта и коммуникаций, экологии, науки, образования, культуры и других. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи