Глава Узбекистана отправился в Астану

Глава Узбекистана отправился в Астану03.11.2023 08:11
НОВОСТИ В МИРЕ, 3 ноября. /УЗИНФОРМ/. 2 ноября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отправился с рабочим визитом в Республику Казахстан.
Целью поездки является участие в предстоящем в Астане очередном заседании Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ).
На повестку дня саммита ОТГ вынесены вопросы развития сотрудничества стран-участниц организации в сферах торговли и экономики, инвестиций, транспорта и коммуникаций, экологии, науки, образования, культуры и других.
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