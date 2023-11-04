Глава Узбекистана выступил на саммите ОТГ

НОВОСТИ В МИРЕ, 4 ноября. /УЗИНФОРМ/. 3 ноября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в прошедшем в Астане саммите Организации тюркских государств.

Наряду с главой Узбекистана в саммите приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, Генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев, а также Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

В ходе встречи в верхах были обсуждены актуальные вопросы дальнейшей работы Организации, развития политико-дипломатических, торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей между странами-участницами ОТГ, сотрудничества в сферах обеспечения безопасности, транспорта и логистики, энергетики, производственной кооперации, здравоохранения, спорта и других.

В выступлении главы Узбекистана на саммите говорилось:

"Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич!



Уважаемые главы делегаций!



Я безмерно рад вновь видеть вас.



Выражаю глубокую признательность Президенту Республики Казахстан, уважаемому Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву за высокий уровень организации сегодняшнего саммита.



Свое выступление хочу начать с призыва нашего великого предка – одного из основателей древнего тюркского государства Билга Хакана: «Возродись, мой тюркский народ, познай себя, чтобы возвыситься вновь!»



В нынешнее стремительно меняющееся время, когда Организация тюркских государств все более совершенствует свою деятельность, несомненно, эти назидательные слова обретают особенно глубокий смысл. Голос наших братских народов, неразрывно связанных языком, религией и духовными ценностями, теперь еще громче и сильнее звучит во всем мире.



Пользуясь возможностью, от всего сердца поздравляю дружественный народ Казахстана, который недавно широко отметил национальный праздник – День Республики.



Также искренне поздравляю Президента Турции, моего брата Его Превосходительство Реджепа Тайипа Эрдогана и весь турецкий народ со знаменательной датой – 100-летием со дня провозглашения Республики.



Уважаемые участники саммита!



Как вы хорошо знаете, дружественный народ Азербайджана занимает достойное место в тюркском мире, пользуется большим уважением и авторитетом. В последние годы азербайджанский народ под руководством моего дорогого друга Ильхама Гейдаровича добивается колоссальных успехов.



Восторжествовала историческая справедливость, достигаются весомые результаты в превращении Карабаха – неотъемлемой части страны – в территорию созидания.



Побывав в августе в городах Шуше и Физули, я лично стал свидетелем широкомасштабной созидательной работы, возведения современной инфраструктуры, восстановления разрушенных объектов культурного наследия.



Еще раз искренне поздравляю народ Азербайджана с великой победой – полным восстановлением территориальной целостности страны.



Уважаемые участники саммита!



Организация тюркских государств занимает важное место в формирующихся сегодня новом миропорядке и системе международных институтов. Территория нашей Организации, охватывающая 160-миллионное население, также является регионом, обладающим большими экономическими возможностями.



С огромным удовлетворением хочу отметить, что наша страна установила отношения стратегического партнерства со всеми членами Организации.



Последовательно реализуются документы, подписанные на Самаркандском саммите, прошедшем в прошлом году под девизом «Новая эра тюркской цивилизации: на пути к общему прогрессу и процветанию».



В период председательства Узбекистана было проведено более ста разных мероприятий, выдвинуты важные инициативы.



На основе концептуальной программы «Тюркское видение – 2040» созданы новые более эффективные механизмы практического сотрудничества. В частности, начали функционировать такие новые структуры, как Организация профессиональных союзов тюркских государств, Академия космических исследований, Географический совет, Институт предотвращения засухи, Союз нотариусов. Установлены тесные партнерские связи с рядом авторитетных глобальных и региональных структур – Организацией Объединенных Наций и ее разными специализированными институтами, Организацией исламского сотрудничества, Совещанием по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Организацией экономического сотрудничества.



Несмотря на усугубляющийся глобальный экономический кризис, благодаря проводимой нами системной работе наблюдается устойчивый рост объемов взаимной торговли.



Еще раз выражаю признательность всем государствам и Секретариату Организации, оказавшим активное содействие в период председательства Узбекистана.



Уважаемые главы делегаций!



Мы становимся свидетелями все более усиливающегося в мировом масштабе кризиса доверия. Возникают новые проблемы в обеспечении глобальной безопасности, мы все чаще видим отклонения от норм международного права.



Особенно серьезную обеспокоенность у всех нас вызывает чрезвычайно опасный характер продолжающегося на Ближнем Востоке на протяжении долгого времени палестино-израильского конфликта. В результате вооруженных столкновений резко возрастает число погибших и раненых среди мирного населения, особенно пожилых людей, женщин и детей, усиливается угроза широкой эскалации конфликта.



В этой связи мы призываем стороны немедленно остановить военные действия и прекратить огонь, прийти к перемирию в гуманитарных целях.



На днях Узбекистан выделил финансовую помощь Ближневосточному агентству Организации Объединенных Наций для оказания гуманитарной помощи населению Сектора Газа.



Единственное и самое справедливое решение этой проблемы должно быть принято на основе принципа «два государства для двух народов».



Как определено в резолюциях Организации Объединенных Наций, народ Палестины имеет право на создание независимого государства. В рамках нашей Организации мы должны объявить всему миру нашу единодушную принципиальную позицию по этому вопросу.



Уважаемые участники саммита!



На сегодняшнем форуме, который проходит под названием «Тюркская эра», хочу выдвинуть следующие предложения, направленные на дальнейшее расширение наших многосторонних и долгосрочных связей.



Первое. Наша главная цель – укрепление принципов взаимного уважения, доверия и открытости в рамках Организации, совместное эффективное преодоление всех преград.



В этой связи считаю необходимым разработать Хартию Тюркского мира, которая отразит единство и сплоченность тюркских народов, их великое прошлое, богатую культуру и исконные ценности. Предлагаю подготовить эту своеобразную и символическую энциклопедию с участием ведущих ученых и экспертов сферы.



Второе. В эти дни начинает работу Тюркский инвестиционный фонд. В целях усиления промышленной кооперации между нашими государствами и реализации крупных инвестиционных проектов на следующем этапе мы должны также активизировать работу по созданию Тюркского банка развития. Готовы разместить это финансовое учреждение в Ташкенте.



Третье. Мы всецело поддерживаем практическую работу по организации Исследовательского центра торгового сотрудничества тюркских государств. Эффективно задействуя его возможности в последующем мы должны совместно реализовать конкретные меры, направленные на устранение барьеров в сфере торговли, широкое внедрение новых механизмов наращивания объемов экспорта и импорта, развитие платформ электронной торговли.



Четвертое. Актуальное значение имеют вопросы развития и диверсификации глобальных логистических цепочек и транспортных коридоров, формирования единой транзитной сети.



В целях удовлетворения растущего спроса на грузоперевозки мы поддерживаем меры расширения потенциала Среднего коридора. Также являемся сторонниками развития дополнительных многоотраслевых направлений, в частности, коридоров, проходящих через наши страны к рынкам Китая, Южной Азии и Европы, цифровизации транспортных услуг.



Предлагаем учредить Совет железнодорожных ведомств наших государств и разместить дирекцию данной структуры в нашей стране.



Пятое. Заинтересованы в развитии многопланового сотрудничества в сфере экологии.



Издревле наши предки жили в гармонии с природой. К сожалению, в настоящее время все более усиливается потребительское отношение к ней. От разного рода проблем, возникающих в результате изменения климата, серьезно страдает все человечество. Такая ситуация требует от всех нас безотлагательных мер.



Несомненно, важным шагом на этом пути станет создание постоянно действующего на министерском уровне Тюркского экологического форума. Данный действенный механизм соответствует нашим планам по повышению эффективности деятельности Организации.



Шестое. Идея развития тюркской цивилизации неразрывно связана со всесторонней поддержкой технологического прогресса и передовых знаний.



Убежден, что наша креативно мыслящая, талантливая и целеустремленная молодежь в будущем построит новый Ренессанс тюркского мира. На этом пути прочным фундаментом ей послужат научные открытия наших великих предков, их духовное наследие.



Уместно отметить, что в странах-участницах осуществляется большая работа по глубокому изучению назидательной деятельности, научно-творческого наследия наших предков джадидов, живших в прошлом столетии.



Мы приглашаем к активному участию ваших представителей в предстоящей международной конференции на тему «Джадиды: национальное самосознание, идеи независимости и государственности», которая пройдет в нашей стране в декабре этого года с целью вывести на новый уровень работу в данном направлении.



Для поддержки и стимулирования наших инициативных юношей и девушек, стремящихся ко всему новому, считаю целесообразным открыть в Узбекистане Центр креативной молодежи Тюркского мира.



Уважаемые главы делегаций!



Установление мира и спокойствия на земле многонационального народа Афганистана, история и судьба которого на протяжении тысячелетий неразрывно связаны с тюркскими народами, является основным условием обеспечения стратегической стабильности и безопасности в нашем регионе. Однако сегодня на фоне усугубляющихся конфликтов и войн в других точках мира эта проблема все дальше отодвигается с поля зрения международного сообщества.



Призываем разработать конкретные механизмы, направленные на недопущение ослабления оказания гуманитарной помощи афганскому народу, решение острых социальных проблем в этой стране.



Нам нужен мирный и стабильный Афганистан, активно участвующий в процессах регионального партнерства и экономического сотрудничества со всеми соседями.



Выдвигаемая нами инициатива по строительству Трансафганской железной дороги послужит именно этой благой цели.



Узбекистан и впредь будет оказывать необходимую помощь афганскому народу. Мы активно продолжим предоставление гуманитарной поддержки через логистический хаб и обучение афганских граждан в Образовательном центре в Термезе.



Дорогие друзья!



Пользуясь возможностью, желаю больших успехов Президенту Республики Казахстан уважаемому Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву, принимающему председательство в Совете глав государств.



Убежден, что подписываемые сегодня важные документы и решения, в частности, декларация саммита и Астанинский акт станут очередным уверенным шагом на пути к лучшему тюркскому будущему наших стран.



Несомненно, наши братские народы, преодолевшие немало испытаний в своей истории и всегда находившие совместные решения проблем, и в будущем смогут воплотить свои великие дела.



Благодарю за внимание."

УЗИНФОРМ