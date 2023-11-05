В Самарканде прошел Веронский Евразийский экономический форум

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 5 ноября. /УЗИНФОРМ/. 4 ноября в Конгресс-центре в Самарканде завершил двухдневную работу 16-й Веронский Евразийский экономический форум, который был организован с целью расширения и укрепления связей между представителями деловых кругов, создания условий для обсуждения имеющихся вопросов и определения точек роста для реализации совместных инвестиционных инициатив.

В работе форума приняли участие руководители министерств и ведомств, отраслевых объединений, финансовых институтов, бизнес-ассоциаций, а также главы свыше 450 компаний из Узбекистана, стран Европы и Азии.

Работа мероприятия проходила в формате тематических сессий:

Оазис сотрудничества в центре Евразии: роль Узбекистана в развитии международных экономических связей

Новые механизмы торгово-инвестиционного и технологического сотрудничества в новом международном контексте

Перспективы развития сырьевых и энергетических рынков в современных условиях

Перестройка логистики и транспортных маршрутов с учетом меняющихся глобальных реалий

Рынки финансовых и банковских услуг в меняющемся глобальном контексте

Новая технологическая революция: вызовы и возможности для Евразии

Перспективы промышленного и технологического сотрудничества на пространстве Большой Евразии

Обеспечение развития аграрного сектора и всемирной продовольственной безопасности, возможности экологического сельского хозяйства

Гуманизм или деградация? Ценностные основания будущего мира.

На церемонии открытия отмечалась важность проводимого мероприятия для развития торгово-экономического, инвестиционного и культурного сотрудничества, значимость проведения события в древнем Самарканде, издревле служившим торгово-экономическим центром между странами Европы и Азии. В обращении глав государств выражена готовность к дальнейшему развитию экономических отношений на благо всех стран региона.

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