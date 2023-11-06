Ташкент примет 16-й саммит Организации экономического сотрудничества

ТАШКЕНТ, 6 ноября. /УЗИНФОРМ/. 8 ноября в Ташкенте начнет двухдневную работу 16-й саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС), который пройдет под председательством Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и будет посвящен обсуждению вопросов дальнейшего расширения торгово-экономического, инвестиционного, транспортно-коммуникационного и гуманитарного сотрудничества в рамках ОЭС.

В мероприятии ожидается участие глав государств и правительств Азербайджана, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана и Турции.

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