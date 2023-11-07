



ЮНИСЕФ сменит главу представительства в Ташкенте



ТАШКЕНТ, 7 ноября. /УЗИНФОРМ/. 6 ноября ведомство внешней политики Узбекистана посетил руководитель Представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане Мунир Мамедзаде. В ходе переговоров с министром иностранных дел Бахтиёром Саидовым представитель Детского фонда ООН сообщил о завершении срока своей работы в Ташкенте, которую он исполнял с августа 2020 года. А также стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития сотрудничества Узбекистана и ЮНИСЕФ. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи