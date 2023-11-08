



Погода в Узбекистане на 9 ноября



ТАШКЕНТ, 8 ноября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 9 ноября, погода по прогнозам синоптиков: 8-9 ноября по предгорным и горным районам республики возможны селе-паводковые явления. в Ташкенте : Переменная облачность, временами дождь. Ветер западный с переходом на восточный 5-10 м/с. Температура ночью 8-10° тепла, днем 12-14° тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 10-15° тепла. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 10-15° тепла.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 10-15° тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 10-15° тепла.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 15-20° тепла.

в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 10-15° тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), местами сильные. Местами туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с Температура ночью и днем 0-5° тепла. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи