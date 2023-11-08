Ташкент посетила делегация Катара

ТАШКЕНТ, 8 ноября. /УЗИНФОРМ/. 7 ноября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с прибывшим в страну во главе представиельной делегации Государства Катар во главе с экс-премьер-министром, основателем ряда крупных инвестиционных и индустриальных холдингов страны Хамадом бин Джассимом Аль Тани.

В ходе аудиенции глава государства и его гости обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах бизнеса, инвестиций, транспорта и логистики, строительства, инфраструктуры, энергетики, металлургии, текстильной промышленности, животноводства, производства строительных материалов и других.

В частности, были рассмотрены проекты строительства современного гостиничного комплекса в городе Бухаре, крупного логистического центра, торгового и жилого комплекса в городе Ташкенте, создания скоростной автомобильной и железнодорожной инфраструктуры, модернизации аэропортов.

УЗИНФОРМ