Узбекистан посетила делегация Госдепартамента США

ТАШКЕНТ, 8 ноября. /УЗИНФОРМ/. 7 ноября руководитель ведомства иностранных дел Узбекистана Бахтиер Саидов провел встречу с прибывшей с рабочим визитом в Ташкент делегацией США во главе с помощником Государственного секретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональдом Лу.

В ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества по всему спектру приоритетных направлений, прежде всего, в экономической сфере.

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