



Проведена встреча глав МИД Узбекистана и Туркменистана



ТАШКЕНТ, 9 ноября. /УЗИНФОРМ/. 8 ноября глава внешнеполитического ведомства Узбекистана Бахтиер Саидов провел встречу со своим туркменским коллегой, министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым, который прибыл в Ташкент для участия в мероприятиях Организации экономического сотрудничества. В ходе переговоров министры обсудили ключевые вопросы повестки дня предстоящего саммита ОЭС и актуальные аспекты межгосударственного сотрудничества. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи