Проведена встреча глав МИД Узбекистана и Туркменистана

Проведена встреча глав МИД Узбекистана и Туркменистана09.11.2023 08:23
ТАШКЕНТ, 9 ноября. /УЗИНФОРМ/. 8 ноября глава внешнеполитического ведомства Узбекистана Бахтиер Саидов провел встречу со своим туркменским коллегой, министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым, который прибыл в Ташкент для участия в мероприятиях Организации экономического сотрудничества.
В ходе переговоров министры обсудили ключевые вопросы повестки дня предстоящего саммита ОЭС и актуальные аспекты межгосударственного сотрудничества.
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