



Глава Узбекистана провел встречи с гостями саммита ОЭС



ТАШКЕНТ, 9 ноября. /УЗИНФОРМ/. 8-9 ноября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречи с представителями зарубежных государств, прибывшими в страну для участия в 16-м саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Ташкенте. В частности, состоялись двусторонние встречи с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, Президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым, Президентом Исламской Республики Иран Ибрахимом Раиси, Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном, Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, премьер-министром Исламской Республики Пакистан Анваром уль-Хак Какаром, премьер-министром Республики Казахстан Алиханом Смаиловым. В ходе переговоров были рассмотрены приоритетные вопросы развития межгосударственного сотрудничества по ключевым направлениям. А также глава Узбекистана принял Генерального секретаря Организации экономического сотрудничества (ОЭС) Хусрава Нозири, с которым обсудил ключевые вопросы реализации совместных проектов в сферах торговли, транспорта, инвестиций, инноваций, экологии, туризма. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи