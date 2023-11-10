advertisement club_uz conditions culturallife elections_law_uz elections_uz_2009 investigation_market_tashkent law_uz main_news ministersuz new_tashkent_2200 religion rules uzbekistan vuz_uz wap 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 poll poll tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world
   поиск
Печатная версия Печатная версия   WAP  |  PDA
rss  RSS вся лента  |  RSS VIP
11.11.2023 / 18:05 msk / 20:05 uzb
Регион   
Authorization
e-mail
пароль
вход
 Главная  |   О портале  |   Политика  |   Экономика  |   Общество  |   Культура  |   Аналитика  |  
Как Вы оцениваете современное состояние развития взаимоотношений между Узбекистаном и Кыргызстаном?
Голосование проводилось 17.04.2023 - 17.05.2023

19.4% (13)  - Положительно
 4.5% (3)  - Более положительно, чем отрицательно
 22.4% (15)  - Нейтрально
 23.9% (16)  - Более отрицательно, чем положительно
 16.4% (11)  - Отрицательно
 13.4% (9)  - Затрудняюсь с ответом
голосов 67     всего 100%

Архив голосований
Архив новостей
Печатная версия Печатная версия


Глава Узбекистана выступил с речью на Ташкентском саммите ОЭС
10.11.2023 09:39

ТАШКЕНТ, 10 ноября. /УЗИНФОРМ/. 8-9 ноября в Ташкенте под председательством Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева был проведен 16-й саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

В нем приняли участие главы государств и правительств Азербайджана, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана и Турции, которые рассмотрели вопросы дальнейшего расширения торгово-экономического, инвестиционного, транспортно-коммуникационного и гуманитарного сотрудничества в рамках Организации, а также вопросы дальнейшей работы структуры.

В выступлении главы Узбекистана на саммите говорилось:

"Уважаемые главы делегаций!

Уважаемый Генеральный секретарь!

Участники саммита!

Очень рад видеть вас на очередном саммите Организации экономического сотрудничества.

Добро пожаловать в Узбекистан!

Нынешняя встреча на высшем уровне является ярким подтверждением нашей решимости к расширению всестороннего сотрудничества на пути общего развития.

Сегодня на наших глазах кардинально меняется политическая архитектура мира и происходит ее глобальная трансформация.

Важно, чтобы государства нашей Организации, имеющие большое влияние в этих сложных процессах, действовали сплоченно и слаженно, вели совместный поиск эффективных ответов на возникающие угрозы и вызовы.

В ходе саммита, проходящего под девизом «Вместе к экономической стабильности и развитию», мы вместе с вами, дорогие коллеги, обстоятельно обменяемся мнениями по самым актуальным вопросам и выведем наши многогранные связи на новый уровень.

Выражаю вам особую признательность за участие в сегодняшнем мероприятии и огромный вклад в развитие наших взаимовыгодных отношений.

Пользуясь возможностью, искренне поздравляю Президента Азербайджанской Республики, уважаемого Ильхама Гейдаровича Алиева с успешным председательством в Организации.

Мероприятия и инициативы, реализованные в рамках председательства Азербайджана в год «Зеленого перехода и взаимных связей», явились большим вкладом в расширение нашего практического партнерства.

Мы всемерно поддерживаем планы и цели по дальнейшему углублению сотрудничества через развитие региональной торговли Исламской Республики Иран, которая примет председательство в нашей Организации в следующем году.

Уважаемые участники саммита!

Ровно два года назад в городе Ашхабаде мы успешно провели 15-й саммит Организации. Важные решения, принятые на заседании в Туркменистане, привнесли в деятельность структуры новое дыхание.

Ведется системная работа по реформированию и повышению эффективности Организации, росту ее авторитета на международной арене. В частности, хочу особо отметить важное значение Ташкентской декларации, принятой министрами транспорта.

Реализуются практические меры по организации в городе Баку Центра чистой энергии и Регионального рынка электроэнергии. Диалоговая платформа высокого уровня создана и в сфере экологии. В целях дальнейшего расширения сотрудничества в области туризма впервые была образована сеть туроператоров Организации и утверждена Программа по развитию безопасного туризма. 

Уважаемые главы делегаций!

Члены нашей Организации неразрывно связаны общей историей и священной религией ислам, богатой культурой и схожими ценностями.

Наш обширный регион с полумиллиардным населением имеет огромный потенциал для развития связей в торгово-экономической, промышленной сфере, области инвестиций, инноваций и транспорта.

Как показывает анализ, несмотря на глобальный кризис, наши экономики демонстрируют устойчивые темпы развития.

Все вы знаете, что в последние годы в Узбекистане ускоренно реализуются реформы, ставшие необратимыми. Основное внимание уделяется либерализации экономики, дальнейшему повышению уровня жизни и благосостояния народа.

В Новом Узбекистане за последние шесть лет объем валового внутреннего продукта вырос в 1,5 раза. До 2030 года мы планируем увеличить этот экономический показатель еще в два раза. Предусмотрено достичь эту цель прежде всего за счет создания «зеленой» экономики, современной инфраструктуры, новых рабочих мест, стимулирования частного сектора и активного привлечения прямых иностранных инвестиций.

В этом плане мы готовы к эффективной работе со всеми членами нашей Организации, обладающей большим авторитетом на международной арене. Ибо экономики наших стран – близких и добрых соседей – могут взаимодополнять друг друга. Наши государства связаны общими торгово-транспортными коридорами и энергетическими сетями. Благодаря совместному поиску новых «точек роста» в будущем мы обязательно добьемся еще более значительных результатов.

Уважаемые участники заседания!

Узбекистан поддерживает подведение итогов исполнения «Перспектив – 2025» – основного документа Организации. Полагаем, что настало время на основе глубокого анализа наших больших, еще не в полной мере задействованных возможностей разработать концептуальный документ «Стратегические цели экономического сотрудничества – 2035», который определит приоритетные сферы нашей Организации.

В этом важном документе необходимо уделить внимание следующим основным направлениям.

Первое. Стимулирование взаимной торговли.

В прошлом году показатель торговли между нашими странами составил 85 миллиардов долларов. Это всего 8 процентов от общей внешней торговли государств – членов Организации. К сожалению, многолетние попытки заключить соглашение о преференциальной торговле не дают ожидаемых результатов. Все еще сохраняется множество ограничений и проблем в формировании беспрепятственной торговли.

Мы должны открыто признать это, чтобы по-новому взглянуть на ситуацию и изменить ее к лучшему. В этой связи призываю принять Соглашение об упрощении торговли в рамках Организации экономического сотрудничества, разработанное нашими экспертами.

В данном документе особое внимание уделено облегчению торговли товарами и услугами, предотвращению технических и нетарифных барьеров, цифровизации таможенных, фитосанитарных и ветеринарных правил, развитию электронной торговли. Согласно предварительным расчетам, эти меры к 2035 году могут позволить достичь как минимум двукратного увеличения объемов взаимной торговли.

Второе. Усиление транспортно-коммуникационной взаимосвязанности.

Большинство государств-членов не имеет возможности прямого выхода к морю. Вместе с тем мы должны в полной мере использовать потенциал трансконтинентальных транспортных коридоров, соединяющих с крупными рынками Азиатско-Тихоокеанского региона, регионов Южной Азии, Ближнего Востока и Европы и проходящих через наши территории.

Запуск мультимодальных коридоров по маршруту Китай – Кыргызстан – Узбекистан и Трансафганской дороге в будущем отвечает интересам всех государств-членов. 

Призываю других членов присоединиться к документу, принятому 2 ноября в Ташкенте на заседании министров транспорта, о развитии транспортного коридора Узбекистан – Туркменистан – Иран – Турция, оптимизации взаимных тарифов и сборов.

Следует отметить, что Узбекистан осуществил с Азербайджаном и Турцией цифровизацию данных о грузоперевозках, подобные проекты реализуются и с другими государствами.

В целях широкого внедрения и эффективной координации таких современных систем предлагаю инициативу о создании в городе Ташкенте Цифрового транспортного и таможенного офиса Организации.

Третье. Активизация промышленной кооперации, деловых контактов и формирование промышленных хабов.

Мы разработали и представили в Секретариат Организации Программу совместных действий по увеличению потока и защите взаимных инвестиций, углублению промышленной кооперации. В этом документе обозначена цель по продвижению новых совместных проектов в области химии, энергетики, геологии, текстиля, кожевенно-обувной, продовольственной, фармацевтической и строительной отраслях. В этом направлении мы выступаем за расширение партнерских связей с Банком торговли и развития Организации.

Состоявшийся вчера в Ташкенте пятый бизнес-форум с участием руководителей торгово-промышленных палат и многочисленных компаний ярко продемонстрировал наличие большого потенциала у нашего частного сектора. Мы инициируем создание в рамках Организации Межрегиональной промышленной выставки и проведение ее первого мероприятия в 2024 году в нашей стране.

Четвертое. Гарантированное обеспечение энергетической безопасности.

Возрастает значение гармонизации национальных стратегий в области энергетики, развития межрегиональных сетей передачи энергоресурсов, широкого внедрения технологий «зеленой» энергетики.

Мы проводим масштабную работу по развитию возобновляемых источников энергии как одного из основных направлений стратегии сотрудничества нашей Организации в сфере энергетики. Поставили цель до 2030 года создать возобновляемые источники энергии мощностью 25 гигаватт и довести их долю в нашем балансе до 40 процентов. Только в текущем году мы запускаем крупные ветровые и солнечные электростанции мощностью 2 гигаватт. Делаем первые шаги и в сфере выработки «зеленого водорода». Готовы к открытому диалогу и обмену опытом в этих направлениях со всеми государствами.

С целью детального обсуждения вопросов сотрудничества и работы на системной основе предлагаем в рамках Организации учредить отдельный Совет министров энергетики.

Пятое. Усиление связей в борьбе с изменением климата и охране окружающей среды.

В настоящее время наши государства сталкиваются с тяжелыми последствиями этих острых проблем. Серьезную обеспокоенность вызывают такие процессы, как таяние ледников, дефицит водных ресурсов, опустынивание, пыльные бури, эрозия почвы и исчезновение биологического разнообразия.

Выражаю признательность за поддержку нашей идеи о создании в рамках Организации Платформы высокого уровня по вопросам экологии. Готовы провести первую конференцию платформы в рамках предстоящего в 2024 году Самаркандского климатического форума.

Также призываем к активному участию ваших представителей в заседании Комитета по рассмотрению выполнения Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием, которое состоится в нашей стране на предстоящей неделе. В целях борьбы с пыльно-песчаными бурями, которые ныне представляют все более серьезную проблему, призываем поддержать Самаркандскую декларацию.

Шестое. Усиление сотрудничества в сфере туризма.

Недавно состоявшаяся в Самарканде сессия Генеральной Ассамблеи Всемирной туристской организации с участием более 140 государств стала историческим событием, которое привлекло внимание всего мира к туристическому потенциалу нашего региона.

В настоящее время на пространстве Организации расположено около 90 памятников, включенных в Список всемирного наследия ЮНEСКО, наши страны ежегодно посещают около 80 миллионов зарубежных туристов. Учитывая растущую популярность трансграничных направлений, предлагаю внедрить совместные туристические маршруты и увеличить общие туристические программы под брендом «Шелковый путь».

Хочу внести предложение о создании при Секретариате нашей Организации отдельного Консультативного комитета по туризму, состоящего из туристических администраций и ведущих экспертов стран-членов. Его первую встречу готовы провести в следующем году в городе Шахрисабзе, объявленном туристической столицей нашей Организации.

Также призываем государства-члены эффективно использовать возможности открытой в Самарканде Международной академии туризма Всемирной туристской организации.  

Седьмое. Дальнейшее сближение наших дружественных народов путем углубления культурно-гуманитарного сотрудничества.

Ежегодное проведение в наших странах поочередно недель культуры, искусства и кино, учреждение молодежных творческих фестивалей и инновационной платформы сотрудничества, усиление взаимодействия по фундаментальным научным направлениям придадут сильный импульс развитию наших связей.

Уважаемые участники саммита!

Большую тревогу у всех нас вызывает палестино-израильская война на Ближнем Востоке, представляющая серьезную глобальную угрозу миру и безопасности. К огромному сожалению, жертвами кровавого конфликта прежде всего становятся многочисленные представители мирного населения, особенно женщины, дети и пожилые люди. Все более реальной становится угроза распространения войны по региону.

Нельзя допустить превращения этого противостояния в масштабный конфликт. Мы призываем стороны к немедленному прекращению военных действий, началу мирных переговоров, достижению разумного компромисса.

Еще раз выражаем свою твердую позицию – народ Палестины имеет право на создание собственного независимого государства, что подтверждают резолюции Организации Объединенных Наций.

Также хочу обратить ваше внимание на то, что сегодняшний саммит проходит без участия Афганистана – одного из членов нашей Организации.

Нельзя допустить, чтобы многонациональный народ Афганистана, который на протяжении столетий является нашим ближайшим соседом, остался один на один с нынешними сложными проблемами. Активное вовлечение этой страны в региональные интеграционные процессы – это непременное и необходимое условие нашего устойчивого развития.

Призываю всех вас к увеличению гуманитарной помощи афганскому народу, решению имеющихся в этой стране острых социально-экономических проблем на основе коллективной ответственности и приемлемых механизмов.

Уважаемые коллеги!

В завершение хочу особо отметить, что сегодняшний исторический саммит и его результаты послужат дальнейшему становлению нашей Организации как эффективной и действенной структуры, выведению нашего многогранного партнерства к новым рубежам.

Благодарю за внимание."

По итогам мероприятия было принято Ташкентское коммюнике.

Председательство в ОЭС перешло к Ирану, а местом проведения очередного саммита был определен Азербайджан.

УЗИНФОРМ

Назад | Наверх Печать статьи Печать статьи
Статьи
ОДКБ в контексте трансграничных логистических регионов
Мультимодальный Международный транспортный коридор (МТК) «Север – Юг» связывает север Европы...
Зона свободной экономики: первые успешные шаги
В декабре 2008 года на карте Узбекистана появилась территория площадью 500 га, на которой предпринимательская деятельность...
Экономические пути преодоления региональной конфликтогенности в контексте современного мирового кризиса
В современном мире существуют сотни конфликтогенных регионов.
СНГ в контексте гипотетических перспектив развития
Современный мир характеризуется тем, что человечество переживает эпоху революционных перемен.
Все статьи
Остальные новости
В прессе пишут
Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на Консультативной встрече глав государств Центральной Азии
Обзор прессы с 11 по 17 сентября
15.09.2023
Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на первом саммите глав государств Центральной Азии и Совета сотрудничества арабских государств Залива
Обзор прессы с 17 по 23 июля
20.07.2023
Государства-члены и партнеры НАТО обсуждают вопросы энергетической безопасности
Обзор прессы с 5 по 11 июня
14.06.2023
Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на встрече с членами палат Олий Мажлиса, представителями политических партий и общественности
Обзор прессы с 8 по 14 мая
09.05.2023
Блоггеры обсуждают
Итоги Чемпионата Азии по художественной гимнастике
Blog Afisha		Основные таможенные правила Республики Узбекистан
qmmp
Международный конгресс по журналистскому образованию
BINAFSHA		Ящик пива за лучшее фото
Blog Afisha
Популярные статьи
ГЛАВНАЯ   |   О ПОРТАЛЕ   |   ПОЛИТИКА   |   ЭКОНОМИКА   |   ОБЩЕСТВО   |   КУЛЬТУРА   |   АНАЛИТИКА   |   ПЛАТНАЯ ВЕРСИЯ   |   В ИЗБРАННОЕ