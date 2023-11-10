Глава Узбекистана выступил с речью на Ташкентском саммите ОЭС

ТАШКЕНТ, 10 ноября. /УЗИНФОРМ/. 8-9 ноября в Ташкенте под председательством Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева был проведен 16-й саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

В нем приняли участие главы государств и правительств Азербайджана, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана и Турции, которые рассмотрели вопросы дальнейшего расширения торгово-экономического, инвестиционного, транспортно-коммуникационного и гуманитарного сотрудничества в рамках Организации, а также вопросы дальнейшей работы структуры.

В выступлении главы Узбекистана на саммите говорилось:

"Уважаемые главы делегаций!

Уважаемый Генеральный секретарь!

Участники саммита!

Очень рад видеть вас на очередном саммите Организации экономического сотрудничества.

Добро пожаловать в Узбекистан!

Нынешняя встреча на высшем уровне является ярким подтверждением нашей решимости к расширению всестороннего сотрудничества на пути общего развития.

Сегодня на наших глазах кардинально меняется политическая архитектура мира и происходит ее глобальная трансформация.

Важно, чтобы государства нашей Организации, имеющие большое влияние в этих сложных процессах, действовали сплоченно и слаженно, вели совместный поиск эффективных ответов на возникающие угрозы и вызовы.

В ходе саммита, проходящего под девизом «Вместе к экономической стабильности и развитию», мы вместе с вами, дорогие коллеги, обстоятельно обменяемся мнениями по самым актуальным вопросам и выведем наши многогранные связи на новый уровень.

Выражаю вам особую признательность за участие в сегодняшнем мероприятии и огромный вклад в развитие наших взаимовыгодных отношений.

Пользуясь возможностью, искренне поздравляю Президента Азербайджанской Республики, уважаемого Ильхама Гейдаровича Алиева с успешным председательством в Организации.

Мероприятия и инициативы, реализованные в рамках председательства Азербайджана в год «Зеленого перехода и взаимных связей», явились большим вкладом в расширение нашего практического партнерства.

Мы всемерно поддерживаем планы и цели по дальнейшему углублению сотрудничества через развитие региональной торговли Исламской Республики Иран, которая примет председательство в нашей Организации в следующем году.

Уважаемые участники саммита!

Ровно два года назад в городе Ашхабаде мы успешно провели 15-й саммит Организации. Важные решения, принятые на заседании в Туркменистане, привнесли в деятельность структуры новое дыхание.

Ведется системная работа по реформированию и повышению эффективности Организации, росту ее авторитета на международной арене. В частности, хочу особо отметить важное значение Ташкентской декларации, принятой министрами транспорта.

Реализуются практические меры по организации в городе Баку Центра чистой энергии и Регионального рынка электроэнергии. Диалоговая платформа высокого уровня создана и в сфере экологии. В целях дальнейшего расширения сотрудничества в области туризма впервые была образована сеть туроператоров Организации и утверждена Программа по развитию безопасного туризма.

Уважаемые главы делегаций!

Члены нашей Организации неразрывно связаны общей историей и священной религией ислам, богатой культурой и схожими ценностями.

Наш обширный регион с полумиллиардным населением имеет огромный потенциал для развития связей в торгово-экономической, промышленной сфере, области инвестиций, инноваций и транспорта.

Как показывает анализ, несмотря на глобальный кризис, наши экономики демонстрируют устойчивые темпы развития.

Все вы знаете, что в последние годы в Узбекистане ускоренно реализуются реформы, ставшие необратимыми. Основное внимание уделяется либерализации экономики, дальнейшему повышению уровня жизни и благосостояния народа.

В Новом Узбекистане за последние шесть лет объем валового внутреннего продукта вырос в 1,5 раза. До 2030 года мы планируем увеличить этот экономический показатель еще в два раза. Предусмотрено достичь эту цель прежде всего за счет создания «зеленой» экономики, современной инфраструктуры, новых рабочих мест, стимулирования частного сектора и активного привлечения прямых иностранных инвестиций.

В этом плане мы готовы к эффективной работе со всеми членами нашей Организации, обладающей большим авторитетом на международной арене. Ибо экономики наших стран – близких и добрых соседей – могут взаимодополнять друг друга. Наши государства связаны общими торгово-транспортными коридорами и энергетическими сетями. Благодаря совместному поиску новых «точек роста» в будущем мы обязательно добьемся еще более значительных результатов.

Уважаемые участники заседания!

Узбекистан поддерживает подведение итогов исполнения «Перспектив – 2025» – основного документа Организации. Полагаем, что настало время на основе глубокого анализа наших больших, еще не в полной мере задействованных возможностей разработать концептуальный документ «Стратегические цели экономического сотрудничества – 2035», который определит приоритетные сферы нашей Организации.

В этом важном документе необходимо уделить внимание следующим основным направлениям.

Первое. Стимулирование взаимной торговли.

В прошлом году показатель торговли между нашими странами составил 85 миллиардов долларов. Это всего 8 процентов от общей внешней торговли государств – членов Организации. К сожалению, многолетние попытки заключить соглашение о преференциальной торговле не дают ожидаемых результатов. Все еще сохраняется множество ограничений и проблем в формировании беспрепятственной торговли.

Мы должны открыто признать это, чтобы по-новому взглянуть на ситуацию и изменить ее к лучшему. В этой связи призываю принять Соглашение об упрощении торговли в рамках Организации экономического сотрудничества, разработанное нашими экспертами.

В данном документе особое внимание уделено облегчению торговли товарами и услугами, предотвращению технических и нетарифных барьеров, цифровизации таможенных, фитосанитарных и ветеринарных правил, развитию электронной торговли. Согласно предварительным расчетам, эти меры к 2035 году могут позволить достичь как минимум двукратного увеличения объемов взаимной торговли.

Второе. Усиление транспортно-коммуникационной взаимосвязанности.

Большинство государств-членов не имеет возможности прямого выхода к морю. Вместе с тем мы должны в полной мере использовать потенциал трансконтинентальных транспортных коридоров, соединяющих с крупными рынками Азиатско-Тихоокеанского региона, регионов Южной Азии, Ближнего Востока и Европы и проходящих через наши территории.

Запуск мультимодальных коридоров по маршруту Китай – Кыргызстан – Узбекистан и Трансафганской дороге в будущем отвечает интересам всех государств-членов.

Призываю других членов присоединиться к документу, принятому 2 ноября в Ташкенте на заседании министров транспорта, о развитии транспортного коридора Узбекистан – Туркменистан – Иран – Турция, оптимизации взаимных тарифов и сборов.

Следует отметить, что Узбекистан осуществил с Азербайджаном и Турцией цифровизацию данных о грузоперевозках, подобные проекты реализуются и с другими государствами.

В целях широкого внедрения и эффективной координации таких современных систем предлагаю инициативу о создании в городе Ташкенте Цифрового транспортного и таможенного офиса Организации.

Третье. Активизация промышленной кооперации, деловых контактов и формирование промышленных хабов.

Мы разработали и представили в Секретариат Организации Программу совместных действий по увеличению потока и защите взаимных инвестиций, углублению промышленной кооперации. В этом документе обозначена цель по продвижению новых совместных проектов в области химии, энергетики, геологии, текстиля, кожевенно-обувной, продовольственной, фармацевтической и строительной отраслях. В этом направлении мы выступаем за расширение партнерских связей с Банком торговли и развития Организации.

Состоявшийся вчера в Ташкенте пятый бизнес-форум с участием руководителей торгово-промышленных палат и многочисленных компаний ярко продемонстрировал наличие большого потенциала у нашего частного сектора. Мы инициируем создание в рамках Организации Межрегиональной промышленной выставки и проведение ее первого мероприятия в 2024 году в нашей стране.

Четвертое. Гарантированное обеспечение энергетической безопасности.

Возрастает значение гармонизации национальных стратегий в области энергетики, развития межрегиональных сетей передачи энергоресурсов, широкого внедрения технологий «зеленой» энергетики.

Мы проводим масштабную работу по развитию возобновляемых источников энергии как одного из основных направлений стратегии сотрудничества нашей Организации в сфере энергетики. Поставили цель до 2030 года создать возобновляемые источники энергии мощностью 25 гигаватт и довести их долю в нашем балансе до 40 процентов. Только в текущем году мы запускаем крупные ветровые и солнечные электростанции мощностью 2 гигаватт. Делаем первые шаги и в сфере выработки «зеленого водорода». Готовы к открытому диалогу и обмену опытом в этих направлениях со всеми государствами.

С целью детального обсуждения вопросов сотрудничества и работы на системной основе предлагаем в рамках Организации учредить отдельный Совет министров энергетики.

Пятое. Усиление связей в борьбе с изменением климата и охране окружающей среды.

В настоящее время наши государства сталкиваются с тяжелыми последствиями этих острых проблем. Серьезную обеспокоенность вызывают такие процессы, как таяние ледников, дефицит водных ресурсов, опустынивание, пыльные бури, эрозия почвы и исчезновение биологического разнообразия.

Выражаю признательность за поддержку нашей идеи о создании в рамках Организации Платформы высокого уровня по вопросам экологии. Готовы провести первую конференцию платформы в рамках предстоящего в 2024 году Самаркандского климатического форума.

Также призываем к активному участию ваших представителей в заседании Комитета по рассмотрению выполнения Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием, которое состоится в нашей стране на предстоящей неделе. В целях борьбы с пыльно-песчаными бурями, которые ныне представляют все более серьезную проблему, призываем поддержать Самаркандскую декларацию.

Шестое. Усиление сотрудничества в сфере туризма.

Недавно состоявшаяся в Самарканде сессия Генеральной Ассамблеи Всемирной туристской организации с участием более 140 государств стала историческим событием, которое привлекло внимание всего мира к туристическому потенциалу нашего региона.

В настоящее время на пространстве Организации расположено около 90 памятников, включенных в Список всемирного наследия ЮНEСКО, наши страны ежегодно посещают около 80 миллионов зарубежных туристов. Учитывая растущую популярность трансграничных направлений, предлагаю внедрить совместные туристические маршруты и увеличить общие туристические программы под брендом «Шелковый путь».

Хочу внести предложение о создании при Секретариате нашей Организации отдельного Консультативного комитета по туризму, состоящего из туристических администраций и ведущих экспертов стран-членов. Его первую встречу готовы провести в следующем году в городе Шахрисабзе, объявленном туристической столицей нашей Организации.

Также призываем государства-члены эффективно использовать возможности открытой в Самарканде Международной академии туризма Всемирной туристской организации.

Седьмое. Дальнейшее сближение наших дружественных народов путем углубления культурно-гуманитарного сотрудничества.

Ежегодное проведение в наших странах поочередно недель культуры, искусства и кино, учреждение молодежных творческих фестивалей и инновационной платформы сотрудничества, усиление взаимодействия по фундаментальным научным направлениям придадут сильный импульс развитию наших связей.

Уважаемые участники саммита!

Большую тревогу у всех нас вызывает палестино-израильская война на Ближнем Востоке, представляющая серьезную глобальную угрозу миру и безопасности. К огромному сожалению, жертвами кровавого конфликта прежде всего становятся многочисленные представители мирного населения, особенно женщины, дети и пожилые люди. Все более реальной становится угроза распространения войны по региону.

Нельзя допустить превращения этого противостояния в масштабный конфликт. Мы призываем стороны к немедленному прекращению военных действий, началу мирных переговоров, достижению разумного компромисса.

Еще раз выражаем свою твердую позицию – народ Палестины имеет право на создание собственного независимого государства, что подтверждают резолюции Организации Объединенных Наций.

Также хочу обратить ваше внимание на то, что сегодняшний саммит проходит без участия Афганистана – одного из членов нашей Организации.

Нельзя допустить, чтобы многонациональный народ Афганистана, который на протяжении столетий является нашим ближайшим соседом, остался один на один с нынешними сложными проблемами. Активное вовлечение этой страны в региональные интеграционные процессы – это непременное и необходимое условие нашего устойчивого развития.

Призываю всех вас к увеличению гуманитарной помощи афганскому народу, решению имеющихся в этой стране острых социально-экономических проблем на основе коллективной ответственности и приемлемых механизмов.

Уважаемые коллеги!

В завершение хочу особо отметить, что сегодняшний исторический саммит и его результаты послужат дальнейшему становлению нашей Организации как эффективной и действенной структуры, выведению нашего многогранного партнерства к новым рубежам.

Благодарю за внимание."

По итогам мероприятия было принято Ташкентское коммюнике.

Председательство в ОЭС перешло к Ирану, а местом проведения очередного саммита был определен Азербайджан.

УЗИНФОРМ