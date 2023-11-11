



Погода в Узбекистане на 12 ноября



ТАШКЕНТ, 11 ноября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 12 ноября, погода по прогнозам синоптиков:

в Ташкенте : Переменная облачность, ночью и утром дождь. Днем без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 6-8° тепла, днем 13-15° тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 10-15° тепла. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 13-18° тепла.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 13-18° тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 13-18° тепла.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 17-22° тепла.

в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, ночью и утром местами дождь. Днем без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 13-18° тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, осадки (дождь, снег), по Ташкентской области местами сильные. Местами туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью и днем 0-5° тепла.

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